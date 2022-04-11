Putin'in gizemli Facebook hayranları

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali dünyanın birçok yerinde geniş çapta kınandı ancak Putin'in sıkı hayranları tarafından yönetilen Facebook grupları olumsuz algıları değiştirmek için Putin'i yardımsever, hayvansever ve güler yüzlü olarak tasvir ediyor.
BBC, Stratejik Diyalog Enstitüsü araştırmacılarının yardımıyla büyük Putin yanlısı grupları araştırıyor. Uzmanlar, "Özgür Dünyanın Lideri" gibi isimlerle övünen 10 Putin yanlısı grubu belirledi. Grupların 650.000'den fazla üyesi var. İçerik, İngilizce, Rusça, Farsça, Arapça dahil olmak üzere birçok dilde yazılıyor ve Rus lideri öven fotoğraflar ve mesajlar içeriyor.
Sadece popüler değiller, aynı zamanda çok aktifler. Geçen ay, araştırmacılar 16.500 gönderi olduğunu ve 3,6 milyondan fazla etkileşim aldığını tespit etti.
Grupların genel amacı, Putin'i ezici uluslararası destekle Batı'ya karşı duran bir kahraman olarak tanıtmak gibi görünüyor. Bu gruplar, işgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana 100.000'den fazla yeni üye kazandı.
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Görüntüler genellikle Rus liderin "kendinden emin bir şekilde yürüdüğünü, köpek yavrularını tuttuğunu, özlemle kameraya baktığını, askerleri selamladığını" gösteriyor.
Kullanıcıların ayrıntılarına bakıldığında, grupların yöneticisi olarak listelenen hayranların çoğunun aynı ad altında çift hesapları olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar ağda bu tür en az 100 hesap buldu. Bu hesaplar genellikle birbirini takip ediyor ve bazen iç ısıtan mesajlar atıyor ya da birbirlerine kalp emojileri gönderiyor.
Sahte Putinler
Araştırma sırasında ilginç bir olguya daha rastlanıyor. Putin, sosyal medya kullanmayan birkaç dünya liderinden biri ve adına ait resmi bir Facebook hesabı yok. Bir akıllı telefonu bile olmadığı söyleniyor. Ancak bazıları onun çevrimiçi yokluğunun bıraktığı boşluğu doldurdu. Facebook'ta görüntülenen sayfa, Şubat ayının sonundaki işgalden kısa bir süre sonra Putin'in kimliğine bürünen üç milyondan fazla takipçiye sahip hesaplar tespit etti.
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Daha yakın zamanlarda, sayfa Kremlin'in savaşa bakışını güçlendiren mesajlar yayınlıyordu ve sayfa hakkında yorum yapanların çoğu, Rus başkanının gerçek sözlerini içerdiğine inanıyor gibi görünüyordu. İşgalden kısa bir süre sonra, sayfadaki bir yazı, operasyonun amacının "barışı koruma ve sadece komşu bir ülkenin silahsızlandırılmasını amaçladığını" ilan etti. Bu mesaj 200.000'den fazla kez paylaşıldı ve beğenildi.