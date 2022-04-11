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Dünya Putinin gizemli Facebook hayranları
AVRUPA

Putin'in gizemli Facebook hayranları

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali dünyanın birçok yerinde geniş çapta kınandı ancak Putin'in sıkı hayranları tarafından yönetilen Facebook grupları olumsuz algıları değiştirmek için Putin'i yardımsever, hayvansever ve güler yüzlü olarak tasvir ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Putinin gizemli Facebook hayranları
Putin'in destekçileri, Facebook gruplarında liderin güler yüzlü ve hayvansever fotoğraflarını paylaşıyor.

BBC, Stratejik Diyalog Enstitüsü araştırmacılarının yardımıyla büyük Putin yanlısı grupları araştırıyor. Uzmanlar, "Özgür Dünyanın Lideri" gibi isimlerle övünen 10 Putin yanlısı grubu belirledi. Grupların 650.000'den fazla üyesi var. İçerik, İngilizce, Rusça, Farsça, Arapça dahil olmak üzere birçok dilde yazılıyor ve Rus lideri öven fotoğraflar ve mesajlar içeriyor.

Sadece popüler değiller, aynı zamanda çok aktifler. Geçen ay, araştırmacılar 16.500 gönderi olduğunu ve 3,6 milyondan fazla etkileşim aldığını tespit etti.

Rus bakanın açıklaması ülkede yankı uyandırdı: Putin'in emrine uymayanlar cezalandırılacak
FOTOĞRAF 16
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Rusya lideri Vladimir Putin, \"\"Zorunlu askerlik yapanların askeri eylemlerde yer almadığını ve yer almayacağını belirtmek istiyorum. Yedekte olan askerler de ek olarak çağrılmayacak.
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Belirlenen hedefler ancak profesyonel askerler tarafından hallediliyor.\" açıklamasında bulunmuştu.
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Putin, bu sözlerle ülkedeki zorunlu askerlerin göreve çağrılmayacağını, Ukrayna'da savaşmayacaklarını duyurmuştu.
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamaysa bunun tam tersine işaret etti.
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Ukrayna'da savaşan Rus ordusunun içinde zorunlu askerlik yapanların da olduğu ortaya çıktı.
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SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ PUTİN'İ YALANDI<br><br>Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov'dan geldi. Ukrayna ordusuna yapılan saldırıların bilançosunu açıklarken, Putin'in açıklamalarına ters düşen ifadeleri kullandı.
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Konaşenkov, \"Maalesef, Ukrayna topraklarında özel askeri operasyona katılan Rusya Silahlı Kuvvetleri birliklerinde zorunlu askerlik yapanların yer aldığına dair kanıtlar tespit edildi. Bu askerlerin neredeyse tamamı Rusya'ya getirildi\" dedi.
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RUSYA GÜNDEMİNE OTURDU<br><br>Açıklamaların Rusya'da gündeme oturması nedeniyle Savunma Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı.
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ERLER GERİ ÇEKİLDİ<br><br> Bir daha böyle bir durumun yaşanmasının engelleneceği dile getirildi. Görev yapan erlerin geri çekildiği açıklandı.
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PESKOV: PUTİN'İN EMRİNE UYMAYANLAR CEZALANDIRILACAK<br><br>Son açıklamaysa Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'dan geldi.
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Peskov, Putin'in soruşturma emri verdiğini söyledi.
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Putin'in erlerin operasyon dışında tutulması yönündeki emrine itaat etmeyenlerin cezalandırılacağını vurguladığını belirtti.
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Rus bakanın açıklaması ülkede yankı uyandırdı: Putin'in emrine uymayanlar cezalandırılacak
Rusya lideri Putin, Ukrayna harekatında yeterli eğitim almamış zorunlu askerlik yapan erlerin yer almayacağını, profesyonel askerlerin görev yapacağını kaydetmişti. Ancak Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Putin'in sözlerini yalanlayarak, "Zorunlu askerlik yapanların yer aldığına dair kanıtlar tespit edildi" açıklamasında bulundu. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov duruma ilişkin Putin'in soruşturma emri verdiğini, emrine itaat etmeyenlerin cezalandırılacağını açıkladı.

Grupların genel amacı, Putin'i ezici uluslararası destekle Batı'ya karşı duran bir kahraman olarak tanıtmak gibi görünüyor. Bu gruplar, işgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana 100.000'den fazla yeni üye kazandı.

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Görüntüler genellikle Rus liderin "kendinden emin bir şekilde yürüdüğünü, köpek yavrularını tuttuğunu, özlemle kameraya baktığını, askerleri selamladığını" gösteriyor.

Kullanıcıların ayrıntılarına bakıldığında, grupların yöneticisi olarak listelenen hayranların çoğunun aynı ad altında çift hesapları olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar ağda bu tür en az 100 hesap buldu. Bu hesaplar genellikle birbirini takip ediyor ve bazen iç ısıtan mesajlar atıyor ya da birbirlerine kalp emojileri gönderiyor.

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Sahte Putinler

Araştırma sırasında ilginç bir olguya daha rastlanıyor. Putin, sosyal medya kullanmayan birkaç dünya liderinden biri ve adına ait resmi bir Facebook hesabı yok. Bir akıllı telefonu bile olmadığı söyleniyor. Ancak bazıları onun çevrimiçi yokluğunun bıraktığı boşluğu doldurdu. Facebook'ta görüntülenen sayfa, Şubat ayının sonundaki işgalden kısa bir süre sonra Putin'in kimliğine bürünen üç milyondan fazla takipçiye sahip hesaplar tespit etti.

Daha yakın zamanlarda, sayfa Kremlin'in savaşa bakışını güçlendiren mesajlar yayınlıyordu ve sayfa hakkında yorum yapanların çoğu, Rus başkanının gerçek sözlerini içerdiğine inanıyor gibi görünüyordu. İşgalden kısa bir süre sonra, sayfadaki bir yazı, operasyonun amacının "barışı koruma ve sadece komşu bir ülkenin silahsızlandırılmasını amaçladığını" ilan etti. Bu mesaj 200.000'den fazla kez paylaşıldı ve beğenildi.
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