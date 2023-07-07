Putin’in herkesten gizlediği ‘hayalet treni’: Türk hamamı detayı dikkat çekti

Günümüzde Rusya’nın başkenti Moskova söz konusu olduğunda akıllara gelen detaylardan biri de Sovyetler Birliği döneminde inşa edilmiş metro istasyonlarının mimari yapısı ve buradaki süslemeler. Moskova’da bulunan metro sistemi, dünyanın en büyük ve en eski metrolarından biri olmasının yanı sıra aynı zamanda Rusya geneline yayılmış olan geniş demiryolu ağının da önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu demiryolu hattı yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkesi olan Rusya için oldukça önemli bir ulaşım alternatifi olarak başta askeri ve ticari amaçla kullanılıyor. Geniş demiryolu ağının en özel kullanıcısı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve en özel treni de devlet başkanına hizmet etmesi için kullanılan özel başkanlık treni.

Özel trene özel hat

Geçtiğimiz nisan ayında Rusya – Ukrayna savaşı başladığından bu yana Batı'ya iltica eden ve en yüksek rütbeli Rus istihbarat yetkililerinden olduğu belirtilen Gleb Karakulov’un Putin’in günlük hayatına ilişkin olduğunu öner sürdüğü bilgiler dış basında kendine geniş yer buldu. Karakulov’un anlattıkları arasında en dikkat çekici detay da Putin’in kullandığı özel tren oldu. Federal Koruma Servisi'nde (FSO) yüzbaşı olarak görev yapan Karakulov, Putin’in savaşın başlamasıyla birlikte daha ‘paranoyakça’ hareket ettiğini ve bu nedenle kendisine özel tahsis edilen demiryolu ağı ile bir hat üzerinde inşa edilen özel başkanlık konutlarında kaldığını ifade etmişti.

Karakulov’un ortaya attığı iddialara benzer söylemler, eski oligarklardan ve şu anda Rusya dışında yaşayan Putin muhalifi isimlerden biri olarak bilinen Mihail Hodorkovski ile bağlantılı Dossier Center'in paylaştığı raporda da yer aldı. Milliyet'ten Oğuzcan Atış'ın haberine göre

Dossier Center’in ortaya attığı iddialara göre yüksek koruma seviyesine sahip olan tren yaklaşık 76 milyon dolar (yaklaşık 2 milyar lira) tutarında bir modernizasyon projesiyle yenilendi. Dışarıdan bakıldığından normal bir trenden çok bir farkı olmadığı ifade edilen tren başkanlık ofisi, dinlemeye karşı önlem alınmış toplantı odaları, spor salonları, revir ve hatta Türk hamamının bulunduğu vagonlara sahip.

Dossier Center tarafından paylaşılan raporda Putin'e tahsis edildiği iddia edilen tren 'süper lüks' olarak tanımlanıyor.





Rusya demiryollarında hayalet tren

'Süper lüks' olarak tanımlanan trenin dışarıdan gelecek saldırılara karşı zırhla güçlendirildiği ve bazı vagonların tasarlanış itibarıyla olası bir saldırıya cevap vermek için kullanıma uygun hale getirildiği belirtiliyor. Özel trenin her türlü dinlemeye karşı da savunma sistemlerine sahip olduğu ve Putin’in üst düzey devlet görevlileriyle doğrudan iletişim kurabileceği telefonlarla donatıldığı ifade ediliyor.





Öte yandan ‘Hayalet Tren’ olarak isimlendirilen özel trenin en az birkaç defa kameralara da yakalandığı düşünülüyor. Fotoğrafçılıkla uğraşan ve çocukluğundan bu yana trenlere ilgi duyan 31 yaşındaki Mikhail Korotkov, Rusya demiryollarında nadir gördüğü ve alışık olmadığı bir tren gördüğünü söyledi. Korotkov, 2018 yılında bahsettiği trenin fotoğrafını çekmeyi başardığını iletti.





'Ürkütücü ama heyecan verici'

Fotoğraflamanın ürkütücü ama heyecan verici olduğunu dile getiren Korotkov, üzerinde hangi hatta çalıştığına dair bir bilgi ve lokomotif numaraları bulunmadığını söylediği trenin pencerelerinin de perdelerle kapalı olduğunu belirtti.

Korotkov, vagonlardan birinin üzerinde özel iletişim sistemlerine ait ekipmanların bulunduğunu tahmin ettiği bir kubbe olduğunu da sözlerine ekledi. Özel trenin tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını döneminde sık sık kullanıldığını söyleyen Korotkov, “Benim gibi trenlere meraklı olanlar, bu trenin salgın döneminde sıklıkla kullanıldığını düşünüyor. Özellikle 2021 yılında bu konuda bloglarda yaptığımız sohbetlerde bunun diğer trenlerden farklı olduğunu ve hareket ettiği hatlarda güvenlik önlemleri alındığını konuşmuştuk” dedi.

Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rusya’dan ayrılan Korotkov, tren fotoğrafları paylaştığı bloğun kendisi için tehlikeli bir hale gelmesinin ardından kapattığını söyleyerek şunu dile getirdi:

"2011'de blogunu yazmaya başladığımda, blogunun bu kadar büyük bir tutkuya dönüşeceğini veya yetkililerle başımın belaya gireceğini hiç düşünmemiştim. Bu tutkuya bu sebeple son verdim ve uçakları takip etmeye başladım. Ayrıca Rusya dışındaki hayatımı da sosyal medya üzerinden insanlara anlatmaya başladım."



















