Dünya Putinin masası yine gündem oldu
ASYA

Putin'in masası yine gündem oldu

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Kremlin'de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u uzun bir masanın diğer ucunda karşılaması dünya gündemine oturmuştu. Bugün Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile olan görüşmede de benzer bir manzaranın ortaya çıkması dünya basınında geniş yer aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Putinin masası yine gündem oldu
Putin ile görüşmede Lavrov'un uzak bir mesafede oturduğu dikkatlerden kaçmadı.

Rusya-Ukrayna krizinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Kremlin'de ziyaret etmiş, görüşmede iki liderin uzun bir masada birbirlerinden oldukça uzak zirveyi gerçekleştirmesi gündem olmuştu.

Konuya ilişkin Reuters’a konuşan kaynaklar, Macron'un Kremlin'in COVID-19 testi talebini reddettiğini bu nedenle mesafeli olduklarını öne sürmüştü. Macron'un DNA verilerini Rusya'ya vermek istemediği için test talebini reddettiği belirtilmişti.

  • Kremlin'den yapılan açıklamada ise bunun kasıtlı olmadığı ve amacın devlet liderlerinin sağlığını korumak olduğu belirtilmişti.

MASANIN UCUNDA BU KEZ LAVROV VARDI

Bu zirve konuşulmaya devam ederken bu kez de Putin'in Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşmesi gündem oldu.

Rus televizyonlarına yansıyan karelerde Putin'in Lavrov'la yaptığı görüşmede de yine masanın en başına oturduğu ve Lavrov'un uzak bir mesafede oturduğu dikkatlerden kaçmadı.

  • Konuya ilişkin Kremlin'den ayrı bir açıklama yapılmadı.

Macron Rusya'da rezil oldu
DÜNYA
Macron Rusya'da rezil oldu

Macron ile Putin arasındaki 'uzun masa' krizinin nedeni belli oldu: 'DNA örneğim alınır' diyerek reddetmiş
FOTOĞRAF 12
Title
Sky News'in haberinde, Macron'un Putin ile yaptığı görüşmeden önce, DNA örneği alınmasını önlemek için test yaptırmayı kabul etmediği, bu nedenle iki liderin 6 metrelik masada bir araya geldiği kaydedildi.
Title
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Putin'in bazı durumlarda konuk ettiği liderlerle yakın mesafede, bazılarıyla ise uzun masada görüştüğünü anlattı.
Title
\"(Macron ile Putin'in bir araya geldiği masa) Buradaki mesafe de 6 adımlık oluyor. Bu, bazı liderlerin kendi kurallarına göre hareket etmemelerine ve kabul eden tarafla test konusunda etkileşimde olmamalarına bağlıdır.\" ifadesini kullanan Peskov, bunu anlayışla karşıladıklarını ve bunun dünyada uygulandığını aktardı.
Title
Peskov, ancak bu durumda, ek önlemlerle ilgili protokolün devreye girdiğini ve uzun mesafe uygulamasının kullanıldığını vurguladı.
Title
Dmitriy Peskov, iki ülkenin sağlık uzmanlarının etkileşim kurması ve karşılıklı test yapması halinde bu tür önlemlerden kaçınmak ve kontak kurmak için imkan bulunduğunu belirtti.
Title
Macron'un, Rusya-Ukrayna krizini görüşmek için 7 Şubat'ta gittiği Rusya'nın başkenti Moskova'da, Putin tarafından uzun bir masanın öteki ucunda karşılanması, ülkede geniş yankı bulmuştu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Macron ile Putin arasındaki 'uzun masa' krizinin nedeni belli oldu: 'DNA örneğim alınır' diyerek reddetmiş
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna krizini görüşmek için bir araya gelmişti. Moskova'da gerçekleşen görüşmelere, Putin'in Macron'a karşı tavırları ve görüştükleri masa damga vurmuştu. İngiliz basını, iki lider arasındaki krizin, Macron'un DNA örneğinin alınmasını önlemek için test vermeyi kabul etmemesi nedeniyle başladığını öne sürdü.


Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Etrafı çitlerle çevrildi

Etrafı çitlerle çevrildi

​Üsküdar'daki Kuzguncuk Parkı kayıyor.
Tüm bilinenleri değiştirecek

Tüm bilinenleri değiştirecek

Dünya literatürüne bir ilk olarak geçti.

​Özel eğitim ve sağlık hizmetleriyle konutlar için KDV indirimleri planlanıyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli konuşuyor

MHP Genel Başkanı Bahçeli konuşuyor

​Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar.
Atık kumbara projesi

Atık kumbara projesi

​Karatay Belediyesinin bu projesiyle 1,5 hektometreküp suyun kirlenmesinin önüne geçildi.

​Terörden temizlenen Dağlıca artık daha güvenli ve huzurlu.

​İşte masaya gelmesi beklenen kritik başlıklar.

CHP'li Onursal Adıgüzel "14 Şubat" üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı.

Savaşın çıkacağı tarihe yönelik dikkat çeken adım.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.