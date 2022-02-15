Putin'in masası yine gündem oldu

Putin ile görüşmede Lavrov'un uzak bir mesafede oturduğu dikkatlerden kaçmadı.

Rusya-Ukrayna krizinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Kremlin'de ziyaret etmiş, görüşmede iki liderin uzun bir masada birbirlerinden oldukça uzak zirveyi gerçekleştirmesi gündem olmuştu.

Konuya ilişkin Reuters’a konuşan kaynaklar, Macron'un Kremlin'in COVID-19 testi talebini reddettiğini bu nedenle mesafeli olduklarını öne sürmüştü. Macron'un DNA verilerini Rusya'ya vermek istemediği için test talebini reddettiği belirtilmişti.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise bunun kasıtlı olmadığı ve amacın devlet liderlerinin sağlığını korumak olduğu belirtilmişti.

MASANIN UCUNDA BU KEZ LAVROV VARDI

Bu zirve konuşulmaya devam ederken bu kez de Putin'in Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşmesi gündem oldu.

Rus televizyonlarına yansıyan karelerde Putin'in Lavrov'la yaptığı görüşmede de yine masanın en başına oturduğu ve Lavrov'un uzak bir mesafede oturduğu dikkatlerden kaçmadı.

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Konuya ilişkin Kremlin'den ayrı bir açıklama yapılmadı.

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