Dünya Putinin partisi kan kaybetti
ASYA

Putin'in partisi kan kaybetti

Rusya'da haftasonu gerçekleştirilen yerel seçimlerde Putin'in partisi güç kaybetti. Yabancı basın seçim sonuçlarını "Putin kan kaybetti", "Putin'in partisine tokat" yorumlarıyla duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Putin'in partisi yerel seçimlerde kan kaybetti.
Putin'in partisi yerel seçimlerde kan kaybetti.

Rusya'da haftasonu yapılan yerel seçimlerde, iktidar partisi Birleşik Rusya, Moskova Şehir Meclisi'nde üçte bir oranında sandalye kaybına uğradı. Ülkede oyların hemen tümü sayılırken, Birleşik Rusya Partisi'nin 45 sandalyeli Moskova parlamentosundaki (Moskova Duması) üyeliklerinin neredeyse üçte birini kaybettiği ama hala 26 sandalye ile çoğunluğunu koruduğu hesaplanıyor.Yabancı basın kuruluşlarında çıkan haberlerde Putin'in partisinin büyük ölçüde güç kaybettiği vurgulandı. Fransız ve İngiliz basınında sonuçlar "Putin kan kaybetti", "Putin'in partisine tokat" başlıklarıyla duyuruldu.

Ülkede 2021 yılında yapılacak parlamento seçimlerinin bir provası olarak değerlendirilen yerel ve bölgesel seçimlerde muhaliflerin taktiksel oylama stratejisi kullandığı dile getirildi.Rus medyası, henüz resmi olarak açıklanmayan sonuçlara göre, muhaliflerin 45 üyeli Moskova Belediye Meclisi'nde 20 civarında koltuk kazanırken iktidar partisinin 25 ya da 26 sandalye elde edebileceğini aktarıyor. Birleşik Rusya partisi, 2001 yılında Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kuruldu. Şu anda ise başında Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev bulunuyor.

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