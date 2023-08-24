Putin'in sırdaşının şüpheli ölümü

Vladimir Putin'in 1 milyar sterlinlik sarayının inşasını denetleyen tutuklu bir Rus general , şartlı tahliyeye hak kazandıktan kısa bir süre sonra gözaltında öldü.

69 yaşındaki Gennady Lopyrev'in nasıl öldüğü tam olarak belli değil, ancak yetkililer onun Salı günü erken saatlerde ölmeden önce Pazartesi günü hastalandığını söyledi.

General, 2017 yılında rüşvet alma ve yasa dışı mühimmat bulundurma suçlamaları nedeniyle askeri mahkeme tarafından hapse atılmıştı; kendisi ise bu suçlamaları her zaman reddetmişti.

Radio Free Europe'a göre, kendisinin daha önceden herhangi bir sağlık sorunu olduğuna inanılmıyordu ve erken tahliye için başvuruda bulunmayı planlıyordu.

Ölümü şüpheli

Moskova Times'ın haberine göre , Lopyrev tutuklandığında Putin'in koruması olarak çalışıyordu ve aynı zamanda güney Rusya'daki bir dizi devlet tesisinin inşaatını da yönetiyordu .

Washington merkezli düşünce kuruluşu Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW), Lopyrev'in ölümünü "şüpheli" olarak nitelendirdi.







