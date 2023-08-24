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Dünya

Putin'in sırdaşının şüpheli ölümü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1 milyar sterlinlik sarayının inşasını denetleyen tutuklu Rus general Gennady Lopyrev, şartlı tahliyeye hak kazandıktan kısa bir süre sonra gözaltında öldü.

10:39 . 24/08/2023 Perşembe
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Gennady Lopyrev - Vladimir Putin.

Gennady Lopyrev - Vladimir Putin.

Vladimir Putin'in 1 milyar sterlinlik sarayının inşasını denetleyen tutuklu bir Rus general , şartlı tahliyeye hak kazandıktan kısa bir süre sonra gözaltında öldü.

69 yaşındaki Gennady Lopyrev'in nasıl öldüğü tam olarak belli değil, ancak yetkililer onun Salı günü erken saatlerde ölmeden önce Pazartesi günü hastalandığını söyledi.

General, 2017 yılında rüşvet alma ve yasa dışı mühimmat bulundurma suçlamaları nedeniyle askeri mahkeme tarafından hapse atılmıştı; kendisi ise bu suçlamaları her zaman reddetmişti.

Radio Free Europe'a göre, kendisinin daha önceden herhangi bir sağlık sorunu olduğuna inanılmıyordu ve erken tahliye için başvuruda bulunmayı planlıyordu.

Ölümü şüpheli

Moskova Times'ın haberine göre , Lopyrev tutuklandığında Putin'in koruması olarak çalışıyordu ve aynı zamanda güney Rusya'daki bir dizi devlet tesisinin inşaatını da yönetiyordu .

Washington merkezli düşünce kuruluşu Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW), Lopyrev'in ölümünü "şüpheli" olarak nitelendirdi.


Wagner lideri Prigojin'in uçağı düştü
Wagner lideri Prigojin'in uçağı düştü

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in içerisinde bulunduğu uçağın Rusya'nın başkenti Moskova yakınları düştüğü açıklandı. Rus haber ajansı TASS tarafından aktarılan bilgilere göre Prigojin ile birlikte özel jet içerisinde 10 kişinin bulunduğu belirtildi. Uçaktaki 10 yolcunun öldüğü bildirilirken Prigojin'in kurtulup kurtulmadığına dair henüz bilgi paylaşılmadı. Gözlerden kaybolan ve Afrika'da bulunduğu değerlendirilen Prigojin'in, "Biz Afrika'dayız. Rusya'nın buradaki gücünü artırmaya çalışıyoruz." açıklaması sonrası yaşanan kazanın zamanlaması ise dikkat çekti. Öte yandan Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in öldüğünü bildirdi.


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