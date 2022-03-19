Dünya Putinin Ukraynadan 5 talebi var
AVRUPA

Putin’in Ukrayna'dan 5 talebi var

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Putin’in Ukrayna’dan 5 talebi olduğu öğrenildi:1-Kiev’in tarafsızlığını açıklaması ve NATO’ya üye olmaması. 2-Ülkenin “Nazi düşüncesinden arındırılması.” 3-Ukrayna’da Rusça'nın kullanımının koruma altına alınması. 4- Donbass'tan vazgeçilmesi. 5-Kırım'ın ilhakının kabul edilmesi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Putin’in Ukraynadan 5 talebi var
Vladimir Putin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı. BBC’nin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la görüşerek hazırladığı habere göre, görüşmede Putin, Erdoğan’a, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yüz yüze görüşebileceğini söyledi.

  • Putin, Rusya’nın Ukrayna’dan taleplerini de 5 maddede sıraladı. Ukrayna’nın tarafsızlığını garanti etmesi, NATO’ya üye olmayacağını açıklaması talepleri var. Putin’in ülkenin “Nazi düşüncesinden arındırılması” olarak adlandırdığı bir madde anlaşma talepleri arasında yer alıyor.

Ukrayna’da Rusça’nın kullanımının koruma altına alınması da taleplerden biri. Putin’in bu talepleri Türkiye tarafından “üzerinde anlaşılabilir” ve “karşılanabilir” olarak değerlendiriliyor. Ancak Putin’in diğer talebi ise Türkiye tarafından “tartışmalı” olarak değerlendiriliyor. Bu talep Donbas ve Kırım’ın statüsü. Putin bu bölgelerin “Rus olduğu” görüşünü savunarak Ukrayna’nın Donbas’tan vazgeçmesini talep etmesi bekleniyor. Türkiye, Putin ve Zelenski’nin yüz yüze görüşerek bu konuları çözebileceğini düşünüyor.

Çok konuşulacak iddia: Putin'in sır gibi sakladığı hastalığı ortaya çıktı
DÜNYA
Çok konuşulacak iddia: Putin'in sır gibi sakladığı hastalığı ortaya çıktı

İngiltere'den Putin iddiası: Savaş suçlarının arkasında olduğuna dair 'çok ama çok kuvvetli' kanıtlar var
DÜNYA
İngiltere'den Putin iddiası: Savaş suçlarının arkasında olduğuna dair 'çok ama çok kuvvetli' kanıtlar var
Lider Trabzon Rizede takıldı

Lider Trabzon Rize'de takıldı

Trabzonspor, Rizespor'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu.
Kutlamalar bir hafta uzayacak

'Kutlamalar bir hafta uzayacak'

Abdullah Avcı kaybettikleri maç sonrasında konuştu.
İşgal saldırılarında 24üncü gün: Rusya’nın saldırıları devam ederken ateşkes umudu giderek azalıyor

Enes Ünal'dan anlamlı gol

Enes Ünal'dan anlamlı gol

​Milli Takım'a seçildiği gün attı, büyük sevinç yaşadı.

Emre Mor şov yaptı

Emre Mor şov yaptı

Hat-trick yaptı ve geceye damga vurdu.

Kadroda <br>yeni isimler var

Kadroda
yeni isimler var

A Milli Takım'ın kadrosu belli oldu.

1915 Çanakkale Köprüsü Erdoğan'ın katıldığı törenle açılıyor.

Erdoğan: İstiklale aşık bir millet 107 sene evvel burada tarihin akışını değiştirmiştir.

Uzmanlar açıkladı: Kovid-19 beyinde kalıcı etki bırakıyor mu?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.