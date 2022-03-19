Putin’in Ukrayna'dan 5 talebi var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı. BBC’nin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la görüşerek hazırladığı habere göre, görüşmede Putin, Erdoğan’a, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yüz yüze görüşebileceğini söyledi.

Putin, Rusya’nın Ukrayna’dan taleplerini de 5 maddede sıraladı. Ukrayna’nın tarafsızlığını garanti etmesi, NATO’ya üye olmayacağını açıklaması talepleri var. Putin’in ülkenin “Nazi düşüncesinden arındırılması” olarak adlandırdığı bir madde anlaşma talepleri arasında yer alıyor.

Ukrayna’da Rusça’nın kullanımının koruma altına alınması da taleplerden biri. Putin’in bu talepleri Türkiye tarafından “üzerinde anlaşılabilir” ve “karşılanabilir” olarak değerlendiriliyor. Ancak Putin’in diğer talebi ise Türkiye tarafından “tartışmalı” olarak değerlendiriliyor. Bu talep Donbas ve Kırım’ın statüsü. Putin bu bölgelerin “Rus olduğu” görüşünü savunarak Ukrayna’nın Donbas’tan vazgeçmesini talep etmesi bekleniyor. Türkiye, Putin ve Zelenski’nin yüz yüze görüşerek bu konuları çözebileceğini düşünüyor.

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