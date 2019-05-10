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Dünya Ramazan pidesi İtalyan fırıncıya emanet
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AVRUPA

Ramazan pidesi İtalyan fırıncıya emanet

Ramazan pidesi İtalyan fırıncıya emanet

İtalyan fırıncı Conforto "Pide yapmayı, Melbourne'da bu işi ilk yapan aileden öğrendim, bana öğrettiler, öğrenmem bir buçuk yıl sürdü, ben öğrendikçe birlikte çalıştığım diğer fırıncılar da öğrendi. Şehrin çeşitli yerlerinden gelen müşterilerimiz ve komşularımızı memnun etmek için her gün sabah ve akşam, haftanın yedi günü taze pide yapıyoruz. Ramazan boyunca buradayız, bayram dahil" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
İtalyan Joe Conforto.
İtalyan Joe Conforto.

Avustralya'nın Melbourne kentinde 26 yıldır fırın işleten İtalyan kökenli Joe Conforto, ramazan ayı boyunca ramazan pidesi yapıyor.

  • Avustralya'da Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı semtlerde Türklere ait iş yerlerinin yanı sıra gıda sektöründe hizmet veren Avustralyalılara ait iş yerleri de müşterilerinin beklentilerine cevap vermek için ramazana özel birçok ürünü satışa sunuyor.

Bu iş yerleri arasında, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Melbourne'un Meadow Heights semtinde 26 yıldır fırın işleten İtalyan fırıncı Joe Conforto, her ramazanda çıkardığı pideyle dikkati çekiyor.

İtalyan fırıncı, pidenin inceliklerini anlattı.

"Pide yapmayı öğrenmem 1,5 yıl sürdü"

Bölgede yaşayan Türklerin iftar saatleri yaklaştığında önünde uzun kuyruklar oluşturduğu fırının sahibi Conforto, ramazan pidesi yapmayı nasıl öğrendiğini anlattı.

Conforto, "Pide yapmayı, Melbourne'da bu işi ilk yapan aileden öğrendim, bana öğrettiler, öğrenmem bir buçuk yıl sürdü, ben öğrendikçe birlikte çalıştığım diğer fırıncılar da öğrendi. Hepimiz birbirimizden öğrendik. Bu deneyim için onlara (aileye) minnettarız." dedi.

Ramazana özel bir çok ürün sunuyor.

Ramazan boyunca pide yapıyor

Haftanın 7 günü açık olan fırınlarında ramazanın gelmesiyle yoğun tempoyla çalışmaya başladıklarını belirten Conforto, şöyle devam etti:

  • "Bölgede yaşayanlara ramazan için ekstradan pide yapıyoruz ve çok zor bir iş, iyi bir ekibimiz var birlikte çalışıyoruz. Şehrin çeşitli yerlerinden gelen müşterilerimiz ve komşularımızı memnun etmek için her gün sabah ve akşam, haftanın yedi günü taze pide yapıyoruz. Ramazan boyunca buradayız, bayram dahil."

Conforto, her ramazan hazırladıkları pidelerin müşteriler tarafından Melbourne'deki en iyi pide olarak değerlendirildiğine işaret ederek, bu güveni korumak için en kaliteli malzemeleri kullandığını dile getirdi.

Fırının 24 saat açık olduğunu ve pidenin yanı sıra aralıksız ekmek çıkardıklarını anlatan Conforto, ramazanda vardiyaların oruç tutanların iftar ve sahur saatlerine göre düzenlendiğini söyledi.

Conforto, kendilerine destek veren müşterilerine teşekkür ederek, "Onlara bayramınız kutlu olsun demekten mutluyuz. Herkese mutlu ramazanlar, Müslüman olsun olmasın önemli değil herkese mutlu ramazanlar." ifadelerini kullandı.

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İtalyan fırıncı, 26 yıldır bu işi yapıyor.

"Türkiye'ye uçakla pide götürdüm"

Conforto ile birlikte çalışan ve kendisi de fırıncı olan Atilla Buvan, İtalyan fırıncının ramazan pidesinde çok başarılı olduğunun altını çizerek, "Türkiye'ye bile buradan uçakla iki tane pide götürdüm. Ramazanda çok yoğun, talep çok, yetişmiyor." dedi.

Öte yandan ramazanda pideleri İtalyan fırıncıdan aldıklarını söyleyen bölge sakinlerinden Mustafa Yazıcı da "Genelde pideyi buradan alıyoruz, bizim için uygun oluyor hem de daha taze oluyor hem de güzel yapıyorlar." diye konuştu.

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