Refah’ta toplama kampı kuruluyor

İşgalci İsrail, sözde “İnsani şehir” adı altında sunduğu Nazi toplama kampı planının inşaat çalışmalarına başladı. Katil İsrail'in eli kanlı Savunma Bakanı Katz'ın kamuoyuna sunduğu plan, on binlerce Filistinlinin yıkılmış bir şehirde toplanmasını, sıkı güvenlik duvarlarıyla çevrelenmesini ve sadece belirli yardım kuruluşlarının girişine izin verilen kapalı bir alana hapsedilmesini öngörüyor. Yayınlanan uydu görüntüleri, terör devletinin Refah’ta kampı hayata geçirmek için çalışmalara başladığını ortaya koydu. Ateşkes görüşmelerinin bu kamp talebi dolayısıyla tıkandığı, İsrail’in Refah ve kuzey Gazze’de belli başlı bölgelerin kontrolünü talep ettiği ifade edildi.

MOLOZLARI KALDIRIP KAMP İÇİN ALAN OLUŞTURDU

El Cezire tarafından yayınlanan yeni uydu görüntüleri, İsrail güçlerinin Gazze’nin güneyindeki Refah’ın büyük bir kısmında inşaat faaliyetleri yürüttüğünü gözler önüne serdi. Görüntülerde molozların temizlendiği, geniş boş bir alan oluşturulduğu ve zeminin hazırlandığı görüldü.

HAMAS’TAN KAMP ALANININ KONTORLÜNÜ İSTEDİ

İsrail’in ateşkes görüşmelerinde de bu plan doğrultusunda talepler bulunduğu ve bu yüzden görüşmelerin tıkandığı belirtiliyor. Hamas, terör ordusunun geri çekileceği bölgelerin haritalarını kendilerine teslim ettiğini, ancak bu haritaların kabul edilebilir olmadığını açıkladı. Haritalar, Gazze'nin yaklaşık yüzde 40’ının İsrail kontrolünde kalmasını öngörüyor. Kontrol altında tutulması planlanan alanlar arasında toplama kampının bulunduğu Refah ile kuzey ve doğu Gazze'nin bazı kısımları bulunuyor.

GÖRÜŞMELER DURMA NOKTASINDA

AFP'ye bilgi veren iki Filistinli kaynak, Hamas ile İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve rehine anlaşması için yürütülen dolaylı görüşmelerin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde asker bulundurma ve bazı bölgelerin kontrolünü sağlama önerisi nedeniyle sekteye uğradığını söyledi. El Cezire’ye konuşan bir kaynak, "Doha'daki müzakereler, İsrail'in cuma günü itibarıyla bir geri çekilme haritası sunmamakta ısrar etmesi nedeniyle zorluklarla karşı karşıya. Bu harita, İsrail ordusunun yeniden konuşlandırılması ve yeniden konumlandırılmasıyla ilgili bir harita" ifadelerini kullandı.

Ateşkesi yine yokuşa sürüyor

Katar'ın başkenti Doha'daki ateşkes görüşmeleri çıkmazda... İsrail basınına göre, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nin çeperinde işgali sürdürme ısrarı nedeniyle çıkmaza giren ateşkes ve esir takası anlaşması devam etti. İsrail'in Gazze Şeridi'nin tüm çeperinde 1 ila 3,5 km derinlikte işgali sürdürme konusundaki ısrarına karşı Hamas'ın İsrail ordusunun tamamen çekilmesini talep ettiği biliniyor.







