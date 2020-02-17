Rejime çifte darbe

Askeri muhalifler ve Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, rejim güçlerinin saldırılarına karşı düzenledikleri operasyonlarda, son iki haftada İdlib’de yüzlerce rejim gücünü etkisiz hale getirdi. Rusya-İran destekli Esed rejimi ile muhalifler arasında İdlib ve Halep’te bir ayı aşkın süredir şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalar ve muhaliflerin düzenledikleri karşı operasyonlar sonucunda rejim güçleri saflarında büyük zayiat yaşandı. Muhalifler, son bir haftada Esed rejimine ait biri İdlib’in güneyinde, diğeri de Halep’in batı kırsalında 2 helikopteri düşürdü. 1 helikopteri de hasar vererek kullanım dışı bıraktı. Diğer yandan, bu ayın ilk iki haftasında rejime ait 14 araç, 25 tank, 8 uçaksavar rampası, 2 hafif zırhlı araç, 3 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 5 çok namlulu roketatar (ÇNRA) rampası, 2 insansız hava aracı (İHA) ve 2 adet iş makinası imha edildi, yüzlerce rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Aynı süre zarfında muhaliflerin 5 tank, 3 ZPT, bir hafif zırhlı uçaksavar Şilka, bir iş makinası ve 106 milimetrelik top ele geçirdiği kaydedildi. Bu arada son 2 gündür Rusya hava desteğini alan rejim güçleri, Halep’in batı kırsalında Kefer Naha, Mansura, Acil ve Uveycil köyleriyle Raşidin Şemaliyye ve Buhus İlmiyye bölgelerini ele geçirdi. 2018 Eylül ayında Rusya ile Ankara arasındaki Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib’e saldırılarında 1800’den fazla sivil can verdi. Ocak 2019’dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 794 bine ulaştı. Sınırın sıfır noktasındaki Atme kasabasında çadır kentlerin nüfusunun 500 bini bulduğu belirtiliyor. Kamplara gidemeyip sınıra yakın yerlerdeki boş arazilere sığınanlara ise Türk Kızılay’ı çadır, yiyecek, giyecek ve hijyen yardımında bulunuyor.

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Muhalifler, İran’ın bölgeye getirdiği teröristleri sık sık güdümlü tanksavar roketleriyle (ATGM) hedef alıyor.

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Esed muhalifi grupların saldırı yöntemlerinden biri de bomba yüklü zırhlı araçların hedef noktaya ilerleyerek milislerin bulunduğu yerde patlatılması. Onlarca milis ve rejim karargâhı bu şekilde yok edildi.







Kilisede dua

“Barış Pınarı bölgesindeki halk ibadetlerini özgürce yerine getiriyor”

Milli Savunma Bakanlığı’nca Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki halkın, ibadetlerini özgürce yerine getirdiği belirtilerek, Suriyeli kadının, kilisede ibadet ettiklerini söylediği video paylaşıldı. Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Barış Pınarı bölgesindeki halk ibadetlerini özgürce yerine getiriyor” denildi. Açıklama ile paylaşılan videoda, bölge halkının ibadet görüntüleri yer aldı. Ayin sonrası konuşan Suriyeli kadın, kilisede ibadet ettiklerini belirterek, “Daha önceden gelemiyorduk. Allah, kardeşim Erdoğan’a yardım etsin. Uzun ömürler versin. Allah Türk askerine yardım etsin. Bize yardımlarından dolayı. İnşallah her şey kolay ve güzel olur” dedi. Kilisede olduklarını belirten başka biri ise bölgeyi eski haline getirdiği için Türk askerine ve Türk hükümetine teşekkür ettiğini söyledi.

SURİYE’DE CEPHE GENİŞLEDİ

İdlib doğusu ile Halep batısında rejim ağır kayıplar verirken, Türk Silahlı Kuvvetleri aynı zamanda Fırat kıyısındaki Münbiç ile Afrin-İdlib-Halep üçgenindeki Tel Rıfat’ta PKK hedeflerini bombalıyor.