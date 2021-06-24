Dünya Reuters Libya Zirvesinde Türkiye-Rusya anlaştı yabancı askerler çekilecek
AVRUPA

Reuters: Libya Zirvesi'nde Türkiye-Rusya anlaştı yabancı askerler çekilecek

Reuters Haber Ajansı'na göre Berlin'de gerçekleştirilen Libya zirvesi sona ererken, Reuters ülkede bulunan yabancı askerlerle ilgili Türkiye ile Rusya anlaştı. Buna göre; yabancı birlikler ülkeden çekilecek.

Haber Merkezi Reuters
Reuters: Libya Zirvesinde Türkiye-Rusya anlaştı yabancı askerler çekilecek
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Libya’da Muammar Kaddafi’nin 2011’de devrilmesinin ardından patlak veren krizin sona ermesi için kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler öncülüğünde Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Libya zirvesinde önemli ilerleme kaydedildiği belirtildi. Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkenin katıldığı görüşmeler ateşkesin bir parçası olarak ülkeden yabancı birliklerin ve paralı askerlerin çekilmesi için ilerleme kaydetmeyi ve Aralık’taki seçimler için güvence sağlamayı amaçlıyordu. Libya Dışişleri Bakanı Najla Mangoush görüşmelerin ardından yaptığı basın açıklamasında detay vermeden, “Birkaç gün içerisinde iki taraftan da birliklerin çekileceğini umuyorum” dedi.

‘BİR GÜNDE OLMAYACAK’

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkilinin verdiği bilgiye göre Libya’da karşı tarafları destekleyen Rusya ve Türkiye, yabancı ve paralı askerlerin iki taraftan da çekilmesini sağlamak için bir ön anlaşmaya vardı. Reuters’ın haberine göre Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Rusya ve Türkiye arasında birliklerin adım adım çekilmesine dair bir anlaşma olduğuna inandığını belirterek, “Bu herkesin paralı askerleri bir günde geri çekeceği anlamına gelmiyor” dedi.

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