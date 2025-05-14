Riyad'da dörtlü zirve: Trump, Şara ve Selman zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan çevrimiçi olarak katıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şaraa ile bir araya geldi. Bu görüşme, ABD ile Suriye liderliği arasında 25 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk resmi temas oldu. Beyaz Saray yetkilisi, iki liderin, Trump'ın Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'da düzenlenecek daha geniş çaplı Körfez Arap liderleri toplantısından önce bir araya geldiklerini bildirdi.