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Riyad'da dörtlü zirve: Trump, Şara ve Selman zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan çevrimiçi olarak katıldı

Riyad'da dörtlü zirve: Trump, Şara ve Selman zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan çevrimiçi olarak katıldı

10:2614/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi.
Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara çevrim içi toplantıda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi toplantıda Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemine vurgu yapıp, Şam yönetiminin DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye'nin destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Orta Doğu turu için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giden ABD Başkanı Donald Trump, Suriye lideri Ahmed Şara ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Riiyad'da gerçekleştirilen zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çevrimiçi katıldı.


Toplantıda ne konuşuldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne mesaj verdi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye çevrim içi toplantısında Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğu vurgulayıp bu kararın yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını ifade etti. Ayrıca Şam yönetiminin DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye'nin destek vermeye devam edeceğini belirtti.


ABD ile Suriye lideri 25 yıl aradan sonra ilk kez görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şaraa ile bir araya geldi. Bu görüşme, ABD ile Suriye liderliği arasında 25 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk resmi temas oldu. Beyaz Saray yetkilisi, iki liderin, Trump'ın Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'da düzenlenecek daha geniş çaplı Körfez Arap liderleri toplantısından önce bir araya geldiklerini bildirdi.

Trump, Suriye yaptırımlarını kaldırdı

Trump, dün yaptığı açıklamada Suriye'ye yönelik Esad döneminde uygulamaya konan yaptırımların kaldırıldığını duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu. Trump'ın açıklamasının ardından başkent Şam'da kutlama etkinlikleri düzenlendi.

ABD'nin yaptırımları kaldırması Şam'da sevinçle karşılandı


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Riyad'da dörtlü zirve: Trump, Şara ve Selman zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan çevrimiçi olarak katıldı
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14 Mayıs, Çarşamba


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