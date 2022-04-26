Roketlerle dolu Ukrayna köyü

Rus kuvvetleri Nisan ayı başında Ukrayna'nın kuzeyinden çekildi ancak Senkivka köyünde havan ve bomba saldırıları devam ediyor. Köy işgalden önce, 200'den biraz fazla kişiye ev sahipliği yapıyordu. Şimdi geride kalan sadece bir avuç insan var.
Nina Malenok'un evi, Rus birliklerinin kuzeydeki Chernihiv şehrine ve başkent Kiev'e giderken Ukrayna'yı işgal etmeye başlarken kullandıkları yolun hemen yanında.
Savaşın başladığı gün olan 24 Şubat'ın erken saatlerinde ateşlenen bir roketin kuyruğu Nina'nın evinin bahçesine sıkışmış.
Nina, "Avluma düştüğünü duydum. Her yerde ateş ve duman vardı. Işıklarım söndü. Yataktan atladım ve evden kaçtım." dedi. Sonraki günlerde, bir mahzene gizlenerek, tepeden uçan uçakların, ağır araçların içeri girdiğini ve sık sık ıslık çaldığını duydu.
8 Mart'ta Rus televizyon muhabirleri Rus askerleriyle birlikte evine geldi. Burada her şeyi çekiyorlardı, tüm mermileri ve her şeyi. Sonra roketin üzerindeki sayıları Rusya'daki birine gönderdiler ve hemen onlardan biri olduğuna dair bir yanıt aldılar.
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91 yaşındaki Lidiya Bilousova, hayatında ikinci kez kapısının önünde tanklar gördü.
Ülkelerin buluştuğu noktada birlik şenliği yapan Bilousova "Güzel bir festivaldi. Biz, Ruslar ve Belaruslular birlikte kutlama yapardık. Her yerden insanlar, önemli devlet adamları gelirdi." dedi.