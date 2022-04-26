Roketlerle dolu Ukrayna köyü

\"Burası bir cennet gibiydi\"<br><br>Savaştan önceki hayallerinin ailece burada ömürlerinin sonuna kadar yaşamak olduğunu dile getiren Kutsenko, sözlerini şöyle sürdürdü:<br><br>\"Biz burada hayatımızın sonuna kadar yaşamayı düşünüyorduk. Burada orman var, nehir var. Mantar toplardık. Burası bir cennet gibiydi. Burada arkadaşlar da ev aldı ve tadilat yaptı. Kimiler bir yıl, kimiler daha fazla yaşayabildi ama artık bitti.\"