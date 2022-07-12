Rus askeri teçhizatı Prag'da sergilendi

Prag Kalesi'ne yakın bir mesafede bulunan Letna Ovasında Ukrayna askerleri tarafından ele geçirilen Rus askeri teçhizatları sergilenmeye başladı. Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu sergi, ortak ülkelerden aldığımız desteğin bizim için ne kadar hayati olduğunu kanıtlıyor."

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaştan bu yana etkisiz hale getirilmiş roketler ve mermiler yer alıyor.

Ukrayna büyükelçiliği sözcüsü Tetiana Okopna Çek Televizyonuna verdiği röportajda, "Bu sergiyle Rusya'nın saldırganlığının Ukrayna'ya getirdiği savaşın dehşetini bir kez daha göstermeyi umuyoruz." dedi.

FOTOĞRAF 29 Kiev'de yaşayan insanlar Mykhailivska Meydanı'nda sergilenen vurulmuş tankları görmek için akın etti. Ukrayna imha ettiği Rus tanklarını ve teçhizatlarını sergiledi Rusya-Ukrayna çatışması devam ederken Ukrayna, 23 Mayıs 2022'de imha edilen Rus tanklarını ve askeri teçhizatını imha etti. Ukrayna'nın Kiev kentindeki Mykhailivska Meydanı'nda vurulmuş teçhizatlar halka sergilendi. BiP'te paylaş

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