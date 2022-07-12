Rus askeri teçhizatı Prag'da sergilendi

Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından ele geçirilen Rus askeri teçhizatı Çekya'nın başkenti Prag'da sergilenmeye başladı. Ele geçirilen ganimetler arasında hasarlı bir T-90 tankı, Buk hava savunma sistemi, Khosta kundağı motorlu havan, Msta obüsü, roket, füze kovanları ve parçaları yer alıyor.
Prag Kalesi'ne yakın bir mesafede bulunan Letna Ovasında Ukrayna askerleri tarafından ele geçirilen Rus askeri teçhizatları sergilenmeye başladı. Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Bu sergi, ortak ülkelerden aldığımız desteğin bizim için ne kadar hayati olduğunu kanıtlıyor."
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaştan bu yana etkisiz hale getirilmiş roketler ve mermiler yer alıyor.
Ukrayna büyükelçiliği sözcüsü Tetiana Okopna Çek Televizyonuna verdiği röportajda, "Bu sergiyle Rusya'nın saldırganlığının Ukrayna'ya getirdiği savaşın dehşetini bir kez daha göstermeyi umuyoruz." dedi.