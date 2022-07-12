Dünya Rus askeri teçhizatı Pragda sergilendi
AVRUPA

Rus askeri teçhizatı Prag'da sergilendi

Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından ele geçirilen Rus askeri teçhizatı Çekya'nın başkenti Prag'da sergilenmeye başladı. Ele geçirilen ganimetler arasında hasarlı bir T-90 tankı, Buk hava savunma sistemi, Khosta kundağı motorlu havan, Msta obüsü, roket, füze kovanları ve parçaları yer alıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus askeri teçhizatı Pragda sergilendi
Çekya'nın başkenti Prag'da Ukrayna askerleri tarafından Rus askeri teçhizatları sergilenmeye başladı

Prag Kalesi'ne yakın bir mesafede bulunan Letna Ovasında Ukrayna askerleri tarafından ele geçirilen Rus askeri teçhizatları sergilenmeye başladı. Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

  • "Bu sergi, ortak ülkelerden aldığımız desteğin bizim için ne kadar hayati olduğunu kanıtlıyor."

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaştan bu yana etkisiz hale getirilmiş roketler ve mermiler yer alıyor.

Ukrayna büyükelçiliği sözcüsü Tetiana Okopna Çek Televizyonuna verdiği röportajda, "Bu sergiyle Rusya'nın saldırganlığının Ukrayna'ya getirdiği savaşın dehşetini bir kez daha göstermeyi umuyoruz." dedi.

Ukrayna kuvvetleri tarafından ele geçirilen Rus askeri teçhizatı
OYNAT 00:59
Ukrayna kuvvetleri tarafından ele geçirilen Rus askeri teçhizatı
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekat ikinci gününde de devam ederken Ukrayna kuvvetleri tarafından ele geçirilen Rus askeri teçhizatı böyle görüntülendi.

Ukrayna imha ettiği Rus tanklarını ve teçhizatlarını sergiledi
FOTOĞRAF 29
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Kiev'de yaşayan insanlar Mykhailivska Meydanı'nda sergilenen vurulmuş tankları görmek için akın etti.
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Ukrayna imha ettiği Rus tanklarını ve teçhizatlarını sergiledi
Rusya-Ukrayna çatışması devam ederken Ukrayna, 23 Mayıs 2022'de imha edilen Rus tanklarını ve askeri teçhizatını imha etti. Ukrayna'nın Kiev kentindeki Mykhailivska Meydanı'nda vurulmuş teçhizatlar halka sergilendi.

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