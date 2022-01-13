Dünya Rus askerleri Kazakistandan çekilmeye başladı
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Rus askerleri Kazakistan’dan çekilmeye başladı

Kazakistan'da başlayan protesto gösterilerinin şiddetlenerek artması sonucu ülkeye çağırılan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü barış gücünün ülkeden çekilmeye başladığı bildirildi. Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Talasov da KGAÖ barış gücünün ülkesindeki durumun istikrara kavuşturulmasına destek olmak için Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in çağrısı üzerine geldiğini hatırlatarak Sizin gelişiniz sayesinde Kazak askerleri haydut unsurları arama ve gözaltına alma konusundaki acil görevlerine başlayabildiler." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Rus askerleri Kazakistan’dan çekilmeye başladı
KGAÖ barış gücü aşamalı olarak çekilecek

Kazakistan’a 6 Ocak’ta konuşlandırılan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü barış gücünün ülkeden çekilme sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Kazinform’un haberine göre, KGAÖ barış gücü Kazakistan’daki misyonunu tamamladı.

Almatı’daki Sagadat Nurmagambetov Kara Kuvvetleri Askeri Üniversitesinde Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın askeri birliklerinden oluşan KGAÖ barış gücünü ülkelerine uğurlama töreni düzenlendi.

Kazakistan’dan çekilmeye başlayan Rus askerleri için tören düzenlendi
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Kazakistan’dan çekilmeye başlayan Rus askerleri için tören düzenlendi
Kazakistan'a 6 Ocak'ta konuşlandırılan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü barış gücünün ülkeden çekilme sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Almatı'daki Sagadat Nurmagambetov Kara Kuvvetleri Askeri Üniversitesinde Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın askeri birliklerinden oluşan KGAÖ barış gücünü ülkelerine uğurlama töreni düzenlendi.


Törene, Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Muhamedcan Talasov, KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas, KGAÖ Barış Gücü Komutanı Anatoly Serduykov ve Almatı Valisi Bakıtcan Sagintayev katıldı.

Serduykov, törende yaptığı konuşmada, KGAÖ barış gücünün ilk operasyonunu başarıyla tamamladığını belirterek askerlere kararlı eylemlerinden dolayı teşekkür etti.

Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Talasov da KGAÖ barış gücünün ülkesindeki durumun istikrara kavuşturulmasına destek olmak için Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in çağrısı üzerine geldiğini hatırlatarak "Stratejik ve diğer önemli tesislerin güvenliğini sağlamada görevlendirildiniz. Sizin gelişiniz sayesinde Kazak askerleri haydut unsurları arama ve gözaltına alma konusundaki acil görevlerine başlayabildiler." ifadesini kullandı.

Talasov, bazı askerlere Kazakistan Savunma Bakanı'nın kararıyla “Uluslararası İş Birliğine Katkısı” madalyalarını takdim etti.

Barış gücü aşamalı olarak çekilecek

Yaklaşık 2 bin 500 asker ile 250 teçhizattan oluşan KGAÖ barış gücü, 6 Ocak’ta Kazakistan’daki LPG fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlatılan protestoların Almatı’da şiddetli olaylara dönüşmesiyle Cumhurbaşkanı Tokayev’in talebi üzerine ülkeye gelmişti.

Tokayev, 11 Ocak’ta Mecliste yaptığı konuşmasında, ülkede anayasal düzenin sağlandığını ve 2 gün içinde KGAÖ barış gücünün aşamalı olarak çekilmeye başlayacağını ve söz konusu çekilme sürecinin 10 günü geçmeyeceğini bildirmişti.

Ülkede 3 eyalette olağanüstü hal kaldırıldı

Öte yandan hayatın normale dönmeye başladığı Kazakistan’da 5 Ocak’ta ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kaldırılıyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı sitesi Akorda’da yayımlanan kararnamede, dün itibarıyla Kuzey Kazakistan, Pavlodar ve Batı Kazakistan eyaletlerinde olağanüstü halin kaldırıldığı kaydedildi.

Bunun yanı sıra Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi de başkent Nur Sultan dahil 14 bölgede terör tehdidinin kritik seviyesinin iptal edildiğini duyurdu.

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