Dünya Rus askerleri Soçi mutabakatının ardından Fırat Nehrini geçerek Ayn El Araba girdi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Rus askerleri Soçi mutabakatının ardından Fırat Nehri'ni geçerek Ayn El Arab'a girdi

Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat kapsamında Rus askerli bugün öğlen saatlerinde büyük bir konvoyla PYD/PKK'lı teröristlerin kontrolünde bulunan Ayn El Arab kentine girdi.

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Rus askeri polisi Ayn El Arab'a girdi
Rus askeri polisi Ayn El Arab'a girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyp Erdoğan ile Rusya lider Vladimir Putin arasında dün imzalanan mutabakatın ardından bugün Rus askeri polisi araçları, konvoy halinde Fırat Nehri'ni geçti.

ORTAK DEVRİYE VURGUSU

Rus medyası konvoyun Ayn El Arab'a doğru yol aldığını duyurdu. Ankara ile Moskova arasında varılan anlaşma uyarınca, terör örgütü mensuplarının 30 kilometre güneye çekilmesinin ardından Türk-Rus ortak devriyesinin başlatılacağı açıklanmıştı.

Rus askeri polisi Ayn El Arap'a girdi

  • Anlaşma kapsamında, bugün öğlen saatlerinden itibaren Rus askeri polis ve Suriye sınır muhafızlarının, Barış Pınarı harekatı alanının dışında kalan sınır bölgesine, YPG'nin bölgeden çıkarılmasını temin etmek için gireceği belirtilmişti. Aynı saat itbariyle, harekat alanının hem batısında hem de doğusunda, 10 kilometre derinlikte - Kamışlı şehir hariç - Türk-Rus ortak devriyelerinin başlaması öngörülmüştü.

ÇEKİLME OLMAZSA RUS ASKERLERİ ARADAN ÇEKİLECEK

  • Bugün sabah saatlerinde br açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, YPG'nin bölgeden çıkmaması durumunda, Rus asker polis ve Suriye sınır muhafızlarının bölgeden çekileceği, ardından da TSK'nın harekete geçeceği uyarısında bulunmuştu.

RUS SAVUNMA BAKANLIĞI DOĞRULADI

Rusya Savunma Bakanlığı da daha sonra Rus askeri polisinin Ayn El Arab'a girmiş olduğunu doğruladı. Bakanlık yetkilileri, "Bir Rus askeri polisi konvoyu, Suriye-Türkiye sınırı yakınında yer alan Ayn El Arab yerleşim yerine girdi" açıklamasını yaptı.

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