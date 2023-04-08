Rus casuslardan NATO'ya sabotaj

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad' Cuma günü yaptığı açıklamada, Slovak ordusuna ait Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya verilmeden önce üzerinde çalışan Rus mühendisler tarafından kasıtlı olarak sabote edilmiş olabileceğini iddia etti.

Büyük casusluk operasyonu





Geçen yıl ülkeden kovulana kadar Sovyet yapımı Mig-29'ların bakımı yapan Rus teknisyenler, Slovak Hava Kuvvetleri üslerindeki kritik uçak parçalarını gizlice devre dışı bıraktı.





Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Uçaklar uçabiliyor ama maalesef bu savaşabildikleri anlamına gelmiyor. Sabotaj, sadece Rus teknisyenlerin erişiminin olduğu uçak bölümlerinde mevcut. Ukrayna eminiz ki bunu telafi edebilecek kapasitededir. Uçakları tamir edebilirler."





Naď, "Kusurlar yalnızca Rusların eriştiği kısımlarda ortaya çıktı" dedi.





Rusya Federasyonu, Sovyetler Birliği döneminden kalma başta savaş uçağı ve hava savunma sistemi gibi teknolojik bazı savaş aletlerinin bakımı için sözleşme imzalıyor.





Bu kapsamda Slovakya, kendi teknisyenlerini yetiştirmek ve uçak bakımı yapmak yerine, "daha az maliyetli olacağını" düşündüğü için Rusya ile anlaştı.





Kendi teknisyenlerini eğiten Ukrayna ise böyle bir sorun yaşamadı.

Çek fabrikasını patlatmışlardı





2014'te Çek Cumhuriyeti'nde Vrbetice mühimmat deposu ve patlayıcı üretim tesisleri havaya uçtu.





Çekya, sabotajın sahte pasaportlu Rus ajanları tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.





Rus ajanları, iş adamı kılığında, yanlarında bir Bulgar silah tüccarıyla fabrikaları gezdi. Daha sonra tuvalete döküp sifonu çekerek boru hattına soktukları özel bir kimyasal ile fabrikayı havaya uçurdu.



