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Dünya

Rus donanmasından Baltık Denizi'nde 'Okyanus Kalkanı' tatbikatı

Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi'nde "Okyanus Kalkanı-2023" adlı tatbikatın başladığını bildirdi. Tatbikata 30'dan fazla savaş gemisi, 20 destek gemisi, 30 uçak ve yaklaşık 6 bin asker katılıyor.

13:26 . 2/08/2023 Çarşamba
AA
Rus donanması

Rus donanması

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus donanmasının Baltık Denizi'nde tatbikata başladığı belirtildi.

"Okyanus Kalkanı-2023" adlı tatbikata 30'dan fazla savaş gemisi, 20 destek gemisi, 30 uçak ve yaklaşık 6 bin askerin katıldığı aktarılan açıklamada,
"Tatbikat sırasında Deniz Kuvvetlerinin Rusya'nın ulusal çıkarlarını operasyonel açıdan önemli bir bölgede savunmaya hazır olup olmadığı ölçülecek."
ifadesine yer verildi.

Açıklamada, tatbikatın ne zaman sona ereceğine ilişkin bilgi verilmedi.



#Baltık denizi
#Rusya
#tatbikat
17 dakika önce
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