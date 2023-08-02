Rus donanmasından Baltık Denizi'nde 'Okyanus Kalkanı' tatbikatı

Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traoré'nin Rusya'dan ülkesine dönüşü coşkuyla karşılandı. Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore ve beraberindeki heyet, Rusya'nın St. Petersburg kentinde yapılan Rusya-Afrika Zirvesi'nin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Burkina Faso'nun geçici Devlet Başkanı İbrahim Traoré , Rusya dönüşü büyük bir coşkuyla karşılandı. İki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesini isteyen Traore, ülkesinin Rusya'nın dostu olduğunu söyledi.