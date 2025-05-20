Rus ekonomisi için 'resesyon' uyarısı

Şohin, Rus ekonomisinin soğuma sürecinde bulunduğunu anlatarak, “Ancak teknik bir resesyona dahi girmememiz çok önemli. Çünkü düşmanlarımız politika faizinin yüzde 20'nin, enflasyonun ise yüzde 10'un üzerinde olduğunu ancak büyümenin sıfıra gerilediğini söylüyor. Bunun doğru olmadığını gösteren bazı verilere ihtiyacımız var.” diye konuştu.