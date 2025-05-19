İki saatten uzun sürdü: Trump ile Putin'in kritik görüşmesi sona erdi

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi sona erdi. İki saatten uzun süren görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Putin, çok faydalı ve bilgilendirici geçtiğini söyledi. Putin ayrıca Ukrayna ile anlaşmaya varıldığı takdirde ateşkes mümkün olduğunu da ifade ederek, "Rusya gelecekteki barış görüşmeleri için Kiev ile bir memorandum üzerinde çalışmaya hazır." dedi.
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