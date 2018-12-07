Rus gemisi Karadeniz'de

Rusya Azak Denizi'nde Ukrayna ile gerginliğin yaşandığı bölgeye füze yüklü savaş gemilerini gönderdi.

Füze gemisi, sıcak bölgeye bu sabah giriş yaptı. Rusya, Orekhovo-Zuyevo savaş gemisini Kırım'a gönderdi.

Füze gemisi Sivastopol limanına yanaşırken mürettebattan bazıları güvertedeydi.

Diken üstündeki Karadeniz'de Rusya'nın yeni hamlesi, ABD'nin açıklamasından bir gün sonra geldi.

ABD, dün bazı savaş uçaklarını Ukrayna semalarında uçurup Rusya'ya gözdağı verdi.

Ukrayna ile Kerç Boğazı'nda çatışmaya giren Moskova yönetimi, ilhak ettiği Kırım'a yığınak yapıyor.

Rusya, geçtiğimiz haftalarda Kırım'a S-400 füzeleri yerleştirdi.

Ayrıca Kırım'a erken füze uyarı radar istasyonu kuruluyor. Uzun menzilli balistik ve kruz füzelerini takip edecek radar sistemi, önümüzdeki yıl inşa edilecek.

Üç savaş gemisi ve onlarca askeri Rusya'nın elinde olan Ukrayna ise, alarm durumunda.

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