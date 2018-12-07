Dünya Rus gemisi Karadenizde
ASYA

Rusya savaş gemilerini gönderdi!

Rus gemisi Karadeniz'de

Rusya Orekhovo-Zuyevo isimli füze gemisini Karadeniz'deki gergin bölgeye gönderdi. NATO'nun ve BM'nin uyarılarına rağmen, gemi bu sabah Azak Denizi'ne ulaştı.

Reuters
Rusya'ya ait Orekhovo-Zuyevo gemisi Karadeniz'de.
Rusya'ya ait Orekhovo-Zuyevo gemisi Karadeniz'de.

Rusya Azak Denizi'nde Ukrayna ile gerginliğin yaşandığı bölgeye füze yüklü savaş gemilerini gönderdi.

Füze gemisi, sıcak bölgeye bu sabah giriş yaptı. Rusya, Orekhovo-Zuyevo savaş gemisini Kırım'a gönderdi.

Füze gemisi Sivastopol limanına yanaşırken mürettebattan bazıları güvertedeydi.

Diken üstündeki Karadeniz'de Rusya'nın yeni hamlesi, ABD'nin açıklamasından bir gün sonra geldi.

ABD, dün bazı savaş uçaklarını Ukrayna semalarında uçurup Rusya'ya gözdağı verdi.

Ukrayna ile Kerç Boğazı'nda çatışmaya giren Moskova yönetimi, ilhak ettiği Kırım'a yığınak yapıyor.

Rusya, geçtiğimiz haftalarda Kırım'a S-400 füzeleri yerleştirdi.

Ayrıca Kırım'a erken füze uyarı radar istasyonu kuruluyor. Uzun menzilli balistik ve kruz füzelerini takip edecek radar sistemi, önümüzdeki yıl inşa edilecek.

Üç savaş gemisi ve onlarca askeri Rusya'nın elinde olan Ukrayna ise, alarm durumunda.

Karadeniz’de savaş rüzgarı
DÜNYA
Karadeniz’de savaş rüzgarı

NATO: Rusya Azak Denizi'ni kontrol altına almaya çalışıyor
DÜNYA
NATO: Rusya Azak Denizi'ni kontrol altına almaya çalışıyor

Ukrayna: Büyük bir savaş başlayabilir
DÜNYA
Ukrayna: Büyük bir savaş başlayabilir

Rusya Ukrayna limanı üzerindeki blokajı kaldırdı
DÜNYA
Rusya Ukrayna limanı üzerindeki blokajı kaldırdı

/**/
Bakan Akar açık ve netti

Bakan Akar açık ve netti

Jeffrey, Bakan Akar'la yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı.
Halefi belli oldu

Halefi belli oldu

Yarışı kazandı, Merkel'in koltuğuna oturdu.
Karius puanı kurtardı

Karius puanı kurtardı

Son dakikadaki kurtarışı maça damga vurdu.
Yaşlı aylığı bin TL'ye çıktı

Yaşlı aylığı bin TL'ye çıktı

AK Parti'nin teklifi Meclis Komisyonu'ndan geçti.

OPEC üretimi kıstı

OPEC üretimi kıstı

​Petrol üretimi günlük 800 bin varil azalacak.
3 kat için de zorunlu olacak

3 kat için de zorunlu olacak

​İstanbul'un imar yönetmeliğinde önemli değişiklik.
Atina savaş alanına döndü

Atina savaş alanına döndü

10 yıl önce hayatını kaybeden lise öğrencisini anma etkinliğinde caddeler karıştı, 37 kişi gözaltına alındı.

Bahçeli ile görüşebiliriz

Bahçeli ile görüşebiliriz

Erdoğan: İttifak için teknik çalışmalar sürüyor.

Geçen sene tüm dünyanın konuştuğu Cuneydi, çay satarak kardeşlerine bakıyor.

Dünya seyrediyor

Dünya seyrediyor

​Yemen'de çocuklar açlıktan ölüyor, dünya sessiz.
Böyle giderse su altında kalacak

Böyle giderse su altında kalacak

​Kutuplardaki erime bir ülkeyi tehdit ediyor.
6 ay önce planlanmış

6 ay önce planlanmış

Karlov iddianamesinde çarpıcı detaylar var.
100 yıl önce Kabe'de cuma

100 yıl önce Kabe'de cuma

Kutsal topraklardan çok az bilinen fotoğraflar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.