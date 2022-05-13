Dünya Rus hackerlar Eurovisionu hedef alabilir
AVRUPA

Rus hackerlar Eurovision'u hedef alabilir

Rus siber bilgisayar korsanları, Ukrayna'nın ödülü kazanmasını engellemek için Eurovision şarkı yarışmasını hedef alabilir. Putin yanlısı bir grup olan Killnet, Ukraynalı Kalush Orkestrası için çevrimiçi oylama sunucularını hareketsiz hale getireceğini öne sürdü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus hackerlar Eurovisionu hedef alabilir
Putin yanlısı hacker grubu Eurovision'da Ukrayna için oyları engellemeye çalışacağını ortaya attı

Rusya taraftarı olan hacker grubu Killnet, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Avrupa'da giderek daha popüler hale geldi.

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Grup, Telegram'da Eurovision logosu bulunan bir gönderide 'Çevrimiçi oy kullanamazsınız.' mesajını paylaştı.

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Salı günü, Kalush Orkestrası İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen yarışmanın yarı finalinde yükseldi.

  • Grubun kurucu üyesi Oleh Psiuk, yarışmayı kazanmanın Ukrayna'da 'moralleri artırdığını söyledi.

Şarkıları Stefania, 'Sana her zaman bozuk yollardan yürüyeceğim' dizesini içeriyor ve Ukrayna'da Rus kuvvetleri tarafından aylarca süren yıkımın ardından daha da önemli hale geldi.

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İtalyan siber güvenlik kurumundan bir kaynak, web sitelerini geri yüklemek için etkilenen yönetimlerle birlikte çalıştıklarını ve teknik önlemleri öne sürdüklerini söyledi. Polis, soruşturmanın sürdüğünü söyledi ancak başka bir yorumda bulunmadı.

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