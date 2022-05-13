Rus hackerlar Eurovision'u hedef alabilir

Rusya taraftarı olan hacker grubu Killnet, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Avrupa'da giderek daha popüler hale geldi.

DÜNYA Putin konuştuğu sırada Rus televizyonları hack'lendi: Ukraynalıların kanı sizin ellerinizde

Grup, Telegram'da Eurovision logosu bulunan bir gönderide 'Çevrimiçi oy kullanamazsınız.' mesajını paylaştı.

DÜNYA Rusya Merkez Bankası hacklendi: Önemli belgeleri paylaşacağız

Salı günü, Kalush Orkestrası İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen yarışmanın yarı finalinde yükseldi.

Grubun kurucu üyesi Oleh Psiuk, yarışmayı kazanmanın Ukrayna'da 'moralleri artırdığını söyledi.

Şarkıları Stefania, 'Sana her zaman bozuk yollardan yürüyeceğim' dizesini içeriyor ve Ukrayna'da Rus kuvvetleri tarafından aylarca süren yıkımın ardından daha da önemli hale geldi.

DÜNYA Anonymous'dan Putin'e tehdit: Hiçbir sır güvende değil

İtalyan siber güvenlik kurumundan bir kaynak, web sitelerini geri yüklemek için etkilenen yönetimlerle birlikte çalıştıklarını ve teknik önlemleri öne sürdüklerini söyledi. Polis, soruşturmanın sürdüğünü söyledi ancak başka bir yorumda bulunmadı.