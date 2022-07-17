Dünya Rus heyeti İHA pazarlığı için İranda
ASYA

Rus heyeti İHA pazarlığı için İran’da

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, dün yaptığı açıklamada, Rusya’dan bir heyetin Ukrayna savaşında kullanılmak üzere insansız hava aracı (İHA) satın almak için İran’ın başkenti Tahran’ı ziyaret ettiğini iddia etti.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Rus heyeti İHA pazarlığı için İran’da
Rus askeri heyeti İran'da İHA'ları inceledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, dün yaptığı açıklamada, Rusya’dan bir heyetin Ukrayna savaşında kullanılmak üzere insansız hava aracı (İHA) satın almak için İran’ın başkenti Tahran’ı ziyaret ettiğini iddia etti. Sullivan, istihbarat raporlarına ve elde edilen uydu görüntülerine dayanarak, İran’ın silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) Rus yetkililere Kashan Üssü’nde 8 ve 15 Haziran tarihlerinde tanıttığını kaydetti.

Jake Sullivan
Jake Sullivan

Sullivan 11 Temmuz’da gazetecilere verdiği demeçte, “İran hükümeti Rusya’ya birkaç yüz İHA sağlamaya hazırlanıyor” iddiasında bulunmuş, İran Dışişleri Bakanlığı ise bu iddiayı yalanlamıştı. ABD Başkanı Joe Biden’ın Ortadoğu ülkelerini kapsayan gezisinde İran konusu, gündemin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Ayrıca CNN’e konuşan ABD’li bir yetkili, İran ve Rusya arasında büyüyen ortaklığın, ABD’nin Ortadoğu’daki varlığını ve etkisini neden sürdürmesi gerektiğinin bir kanıtı olduğunu söyledi.

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