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Rus malları ABD'ye akıyor

Associated Press, Rusya’ya yaptırımlarda başka ülkeleri tehdit eden ABD yönetiminin, Moskova ile ekonomik işbirliğine devam ettiğini gösterdi.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Rus malları ABDye akıyor
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Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımları yine arka kapıdan devam ettirdikleri ticaretle deldikleri, bir başka haberle daha gündeme geldi. Daha önce Batılı 400 finans kurumunun Rus enerji devlerinde yatırımlarını koruduğu ve Fransız TotalEnergies’in Rus jetlerine yakıt sağladığı yayınlanan belgelerle ortaya konmuştu. Son olarak Associated Press, Rusya’ya yaptırımlarda başka ülkeleri tehdit eden ABD yönetiminin, Moskova ile ekonomik işbirliğine devam ettiğini gösterdi.

  • Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, Rusya kaynaklı birçok emtiaya yönelik ticari kısıtlamalar uygulanacağını açıklamış; yaptırımlarla Rus lider Vladimir Putin’e ‘ezici bir darbe’ indirme sözü vermişti. Associated Press’in haberine göre yaptırım listesinde yer alan birçok mal da dahil olmak üzere milyarlarca dolarlık ürün; Rus limanlarından ABD’ye hareket etmeyi sürdürüyor. Haberde, işgalin ardından, ahşap, metal ve kauçuk mallardan oluşan 3 bin 600 sevkiyat gerçekleştirildiği belirtilirken Moskova’nın ABD ile sürdürdüğü ticari ilişkilerinden her ay 1 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği ifade edildi.

ABD’nin mal tedarik ettiği Rus şirketleri arasında Ukrayna topraklarında sivilleri de hedef alan Rus savaş uçaklarına metal aksam sağlayan bir şirketin de bulunduğu belirlendi.

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