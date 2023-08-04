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Dünya

Rus muhalif lider Navalny 19 yıl hapis cezası aldı

Rus muhalif lider Alexei Navalny, Moskova Şehir Mahkemesi’nde görülen davada “aşırılık” yanlısı eylemleri finanse ettiği suçlamasıyla 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

20:03 . 4/08/2023 Cuma
IHA
Geçtiğimiz yıl mart ayında dolandırıcılık ve mahkemeye itaatsizlik suçlamalarıyla 9 yıl hapis ve 1 milyon 200 bin ruble para cezasına çarptırılan Navalny için tutuklu bulunduğu süre içinde toplamda 5 farklı suçlamadan dava açılmıştı.

Geçtiğimiz yıl mart ayında dolandırıcılık ve mahkemeye itaatsizlik suçlamalarıyla 9 yıl hapis ve 1 milyon 200 bin ruble para cezasına çarptırılan Navalny için tutuklu bulunduğu süre içinde toplamda 5 farklı suçlamadan dava açılmıştı.

Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin cezası belli oldu. Rusya’da 2020 yılında uçaktayken zehirlenen ve tedavi için Almanya’ya gönderildikten sonra Rusya’ya dönüşünde tutuklanan Rus muhalif lider Alexei Navalny, bugün hakim karşısına çıktı. Navalny, Rusya’daki muhaliflerin protestolarını organize etme, Rusya’da yasaklanan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı üzerinden yasadışı eylemler düzenleme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kremlin aleyhine sözler kullanma ve “aşırılık” yanlısı eylemleri finanse etme suçlamalarıyla yargılandı. Moskova Şehir Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu Vladimir Bölgesi’ndeki cezaevinden video konferans yöntemiyle katılan Navalny için savcı 20 yıl hapis talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Navalny ile ilgili nihai kararını vererek, muhalif lideri 19 yıl hapis cezasına çarptırdı.Geçtiğimiz yıl mart ayında dolandırıcılık ve mahkemeye itaatsizlik suçlamalarıyla 9 yıl hapis ve 1 milyon 200 bin ruble para cezasına çarptırılan Navalny için tutuklu bulunduğu süre içinde toplamda 5 farklı suçlamadan dava açılmıştı.



#Rusya
#muhalefet
#Alexei Navalny
20 dakika önce
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