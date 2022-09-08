Dünya Rus petrolüne ambargo böyle delindi
AVRUPA

Rus petrolüne ambargo böyle delindi

Batı dünyası, Ukrayna'nın işgalinden dolayı Rusya'ya yaptırım uygulamıştı, ancak Rus petrolünün gizli bir şekilde, deniz yoluyla Avrupa'ya ulaştırılmaya devam ettiği görüldü. Analizler, son 6 aylık süreçte, Rus petrolünün Yunanistan kıyılarında gemiden gemiye transferinin yapıldığını raporladı.

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Haber Merkezi Diğer
​Rus petrolüne ambargo böyle delindi
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Avrupa Birliği ve İngiltere, yıl sonundan itibaren Rus petrolünün ithalatını tamamen yasaklayacak, ancak son raporlara göre Rus petrolünün Avrupa’ya transferi savaş boyunca hız kesmeden devam etti.

Japonya merkezli yayıncı Nikkei, 24 Ağustos'ta Yunanistan'ın güneyindeki Laconian Körfezi'nde bir tankerden diğerine petrol transferini görüntüledi. Bir tanker, 4 Ağustos'ta kuzeybatı Rusya'daki bir petrol nakliye terminali olan Ust-Luga limanından ayrılan Yunan kayıtlı Sea Falcon'du. Diğeri ise Hint bayraklı Jag Lok idi. 4 Ağustos'ta küçük tekneler tankerlerin etrafını sardı ve transfere yardımcı oldu.

Nikkei, ayrıca 22 Ağustos'a kadar altı ay boyunca Yunanistan kıyılarından Rusya'dan gelen tankerlerin dahil olduğu 175 transfer olduğunu doğruladı. Geçen yılın aynı döneminde bu tür sadece dokuz transfer vardı. Refinitiv verileri, Rusya'nın Yunanistan'dan gemiden gemiye transferler için 23,86 milyon varil petrol ihraç ettiğini gösteriyor. Geçen yılın aynı döneminde, benzer transferler için 4,34 milyon varil sevk edilmişti.

Nikkei, gemilerin rotalarını takip ederek, 89 tankerin limanlara ulaştığını doğrularken, geçen yıl bu tür çağrılardan yalnızca üç tanesinin yapıldığını doğruladı. Bunlardan 41'i Yunanistan, Belçika ve Avrupa'nın başka yerlerindeki limanlara ulaştı.

Geçen yıl sadece bir tanker bunu yapmıştı

Araştırma, Yunanistan kıyılarının Rusya ile Avrupa arasındaki petrol sevkiyatları için bir merkez olarak oynadığı rolü vurguladı.

Nikkei, Rus petrolünün deniz yoluyla nakliyesinin incelenmesinde 24 Şubat'tan itibaren Rus limanlarından ayrılan tankerlerin nereye gittiğini ve hangi gemilerin onlarla temasa geçtiğini görmek için İngiliz veri şirketi Refinitiv'in verilerini kullandı.

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