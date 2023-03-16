ABD İHA’sının düşürüldüğü anlar.
EUCOM'dan yapılan açıklamada,
“İki Rus Su-27 uçağı, 14 Mart 2023'te Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında faaliyet gösteren ABD Hava Kuvvetleri istihbarat, gözetleme ve keşif insansız MQ-9 hava aracına güvenli olmayan ve amatörce bir önleme gerçekleştirdi. MQ-9'un pervanesine çarptı ve ABD kuvvetlerinin MQ-9'unun uluslararası sularda düşmesine neden oldu”
denildi.
Görüntüde, Rus uçağının İHA’ya çok yakın bir şekilde uçuş yaptığı görüldü.
Daha sonra İHA’nın kamera kaydı kesildi.
#İHA
#ABD
#Rusya
#Karadeniz
32 dakika önce
Rus uçaklarının ABD İHA'sını düşürdüğü anlar ortaya çıktı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, sadece bölgede değil tüm dünyada sözü geçen bir ülke haline geldi
Karabağ'da mayın patladı: 2 Azerbaycanlı hayatını kaybetti
El Salvador’dan yeni görüntüler: Yüzlerce mahkum daha 'mega' hapishaneye nakledildi
Bolu'da deprem meydana geldi
Rus jetlerinin ABD İHA'sını düşürme anı