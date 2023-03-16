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Dünya

Rus uçaklarının ABD İHA'sını düşürdüğü anlar ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de Rus Su-27 uçağının müdahalesi sonucunda ABD'ye ait MQ-9 SİHA uluslararası sulara düştü. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Karadeniz’de düşen MQ-9 tipi İHA’nın Rus savaş uçağı Su-27 tarafından düşürüldüğü anlara ait ilk görüntüleri yayınladı.

13:48 . 16/03/2023 Perşembe
DHA
ABD İHA’sının düşürüldüğü anlar.

ABD İHA’sının düşürüldüğü anlar.

EUCOM'dan yapılan açıklamada,
“İki Rus Su-27 uçağı, 14 Mart 2023'te Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında faaliyet gösteren ABD Hava Kuvvetleri istihbarat, gözetleme ve keşif insansız MQ-9 hava aracına güvenli olmayan ve amatörce bir önleme gerçekleştirdi. MQ-9'un pervanesine çarptı ve ABD kuvvetlerinin MQ-9'unun uluslararası sularda düşmesine neden oldu”
denildi.

Görüntüde, Rus uçağının İHA’ya çok yakın bir şekilde uçuş yaptığı görüldü.

Daha sonra İHA’nın kamera kaydı kesildi.

#İHA
#ABD
#Rusya
#Karadeniz
32 dakika önce
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Rus uçaklarının ABD İHA'sını düşürdüğü anlar ortaya çıktı
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