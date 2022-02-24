Dünya Ruslar PKKyı masaya çağırdı
ORTADOĞU

Ruslar PKK’yı masaya çağırdı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye’de sözde Kürt Özerk Yönetimi’nin de anayasa masasına oturması gerektiğini açıkladı. Bogdanov, SDG/PKK terör örgütüne açık davette bulundu. Suriye Kürtlerinin zaten masada olduğunu belirten Avukat Radif Mustafa, Bogdanov’un PKK’yı sürece dahil etmeye çabaladığını kaydetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ruslar PKK’yı masaya çağırdı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov

Suriye’de yıllardır devam eden Anayasa Komitesi görüşmelerine ilişkin tartışmalar sürüyor. Son olarak Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye’deki sözde Kürt Özerk Yönetimi’nin de anayasa masasına oturması gerektiğini açıkladı. “Rusya Today” televizyonuna konuşan Bogdanov, SDG/PKK terör örgütüne açık davette bulundu. Rus bakan yardımcısına yanıt gecikmedi. Sözde Özerk Yönetim, Suriye’de çözüme ulaşılmasını sağlamak adına her türlü çabaya hazır olduklarını ilan etti.

KÜRTLER ZATEN KOMİSYONDA

SDG’nin anayasa görüşmelerine katılımı meselesinin BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in Rusya ziyaretinden önce gelmesi dikkat çekti. Rusya’nın PKK ile Suriye rejimini yakınlaştırıp ABD’den uzak tutmayı hedeflediği iddia edildi. Suriye Kürt Bağımsız Derneği Başkanı Av. Radif Mustafa, Suriye Kürtlerinin Müzakere Komitesi’nde Kürt Ulusal Konseyi temsilcileri aracılığıyla yer aldığına dikkat çekti. Suriyeli avukat, Bogdanov’un Suriye Kürtlerinin değil, PKK’nın siyasi ve askeri sürece katılımı için çabaladığını kaydetti.

7. TUR MART’TA

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının yedinci turunu önümüzdeki Mart ayında gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi. 150 üyenin katılımıyla 30 Ekim 2019’da başlayan ve 1 Kasım 2019’da sona eren açılış toplantılarının ardından Suriye Anayasa Komitesi’nin “Küçük Grup” diye adlandırılan 45 kişilik yazım kurulu, Ekim 2021’de BM Cenevre Ofisi’nde altıncı tur görüşmelerini gerçekleştirmişti.

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