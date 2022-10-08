Dünya Ruslar Putini başarılı buluyor mu?
ASYA

Ruslar Putin'i başarılı buluyor mu?

Rusya Kamuoyu Vakfı (FOM) ülkede Putin'in başarısına ilişkin bir anket yayımladı. Ankere göre; Rusların yüzde 80'i Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görevinde başarılı olduğunu düşünüyor.

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Haber Merkezi Diğer
Ruslar Putini başarılı buluyor mu?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre; ankete katılanların yüzde 80'i Putin’in görevinde başarılı olduğunu, yüzde 11'i soruyu yanıtlamakta zorlandığını, yüzde 9'u ise başarısız bulduğunu belirtti.

  • Devlet başkanına güven konusundaki soruya ise katılımcıların yüzde 78’i Putin’e güvendiğini, yüzde 13’ü güvenmediğini, yüzde 9’u ise yanıt vermekte zorlandığını ifade etti.

30 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında Rusya'nın 53 bölgesindeki 104 yerleşim yerinde FOM tarafından yüz yüze yapılan ankete 18 yaş ve üzeri 1500 kişi katıldı.

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