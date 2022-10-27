Rusya: 'Batı'nın ticari uyduları hedef olabilir'

Dışişleri Bakanlığının nükleer silahların yayılmasını önleme ve silahların kontrolü dairesi müdür yardımcısı Konstantin Vorontsov, "Sivil altyapı bir misilleme grevi için meşru bir hedef olabilir," dedi.

Vorontsov, Birleşmiş Milletler'de yaptığı açıklamada, "Ticari de dahil olmak üzere sivil uzay altyapısının bileşenlerinin ABD ve müttefikleri tarafından silahlı çatışmalara dahil edilmesinden bahsediyoruz" dedi.

Ukrayna'daki savaş on binlerce insanı öldürdü, Covid sonrası küresel ekonomik toparlanmayı baltaladı ve 1962 Küba Füze Krizinden bu yana Batı ile en ciddi yüzleşmeyi tetikledi.

DÜNYA İşgalin zararı 349 milyar dolar: Ukrayna ekonomisinde büyük çöküntü

DÜNYA Zelenskiy: Rusya'nın Ukrayna üzerindeki ilhak kararı geçersizdir