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Rusya: 'Batı'nın ticari uyduları hedef olabilir'

Üst düzey bir Rus Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD ve müttefiklerine ait ticari uyduların, Ukrayna'daki savaşa dahil olmaları halinde Rusya için meşru hedefler haline gelebileceğini söyledi.

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Haber Merkezi Reuters
​Rusya: Batının ticari uyduları hedef olabilir
Arşiv.

Dışişleri Bakanlığının nükleer silahların yayılmasını önleme ve silahların kontrolü dairesi müdür yardımcısı Konstantin Vorontsov, "Sivil altyapı bir misilleme grevi için meşru bir hedef olabilir," dedi.

Vorontsov, Birleşmiş Milletler'de yaptığı açıklamada, "Ticari de dahil olmak üzere sivil uzay altyapısının bileşenlerinin ABD ve müttefikleri tarafından silahlı çatışmalara dahil edilmesinden bahsediyoruz" dedi.

Ukrayna'daki savaş on binlerce insanı öldürdü, Covid sonrası küresel ekonomik toparlanmayı baltaladı ve 1962 Küba Füze Krizinden bu yana Batı ile en ciddi yüzleşmeyi tetikledi.

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