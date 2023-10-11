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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin: Filistin devleti şart

Rus lider Putin, İsrail-Hamas arasındaki çatışmayla ilgili ilk açıklamasında, “Bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gereklilik” yorumunu yaptı. Hamas’ın “Aksa Tufanı” operasyonundan sonra Batılı ülkeler İsrail’e destek verirken Rusya’nın sessiz kalması dikkat çekmişti.

04:00 . 11/10/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Öte yandan Kremlin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın kısa süre içinde Moskova’yı ziyaret edeceğini aktardı.

Öte yandan Kremlin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın kısa süre içinde Moskova’yı ziyaret edeceğini aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün İsrail ve Hamas çatışmasına yönelik ilk kez açıklamada bulundu. İsrail ile yakın ilişkileri bulunan Rusya'nın, Tel-Aviv'e Hamas'ın Aksa Tufan'ı operasyonu sonrasında destek vermemesi dikkati çekmişti. Putin açıklamasında İsrail ve Filistin arasındaki şiddetin artmasının, Filistin'in çıkarlarını göz ardı ederek müzakereleri tekeline almaya çalışan ABD politikasının başarısızlığını gösterdiğini söyledi. Rus lider ayrıca Filistin devletinin kurulmasının bir 'gereklilik' olduğunu söyledi. Putin "Bunun ABD'nin Orta Doğu'daki politikasının başarısızlığının canlı bir örneği olduğu konusunda pek çok kişinin benimle aynı fikirde olacağını düşünüyorum" dedi. Putin, ABD'nin bölgede barışı tesis etmeye yönelik uluslararası çabaları 'tekelleştirmeye' çalıştığını söyledi ve Washington'ı her iki taraf için de kabul edilebilir uzlaşmalar aramayı ihmal etmekle suçladı.


#Rusya
#Vladimir Putin
#Filistin
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