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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin: Savaşı Batı başlattı

Putin’in Federal Meclis üyelerine yönelik konuşmasında, ülkenin içinde bulunduğu durum ile gelecekle ilgili siyasi ve ekonomik değerlendirmelerini paylaştı. Rusya Devlet Başkanı’nın konuşması, ulusa sesleniş konuşması olarak da yorumlandı ve ülkede televizyonlardan canlı yayınlandı.

12:15 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaşın birinci yılına günler kala, gözler Moskova’ya çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün ulusal sesleniş konuşması yaptı.


Putin'in açıklamalarından satır başlıkları:


Savaşı Batı başlattı.

Biz savaşı durdurmak için güç kullanıyoruz.

Halkı cepheye ölmeye sürüyorlar.

Buradaki mağdurların artmasının sorumlusu Batı'dır ve Kiev rejimidir.

Füze sistemlerinin menzili arttıkça biz de sınırlarımızdaki tehdidi uzaklaştırmak zorunda kalacağız.

Rusya'yı yok etmek istiyorlar.

Nasıl gerekiyorsa öyle bir karşılık vereceğiz.

Kültürümüze ve dini kurumlarımıza karşılar.

Çocuklarını suistimal ediyorlar, pedofili bile normal kabul ediliyor Batı'da.

Bizim görevimiz çocuklarımızı korumak.

Batı Ukrayna'ya 150 milyar dolarlık askeri yardım yaptı.

Rusya'yı sahada yenmek imkansızdır.

Toplumumuzdaki istikrarı bozmak için terör saldırıları düzenliyorlar.

Rus halkına kararlılığından dolayı teşekkür etmek istiyorum.

Yeni Rus nesline sahip çıktıkları için öğretmenlere teşekkür etmek istiyorum.

Luhansk, Donetsk ve Zaporijya halkına teşekkür ediyorum. Siz anavatanınıza katılmayı seçtiniz Batı'nın ve Nazi'nin tehdidine rağmen.

Batı ülkeleri, Yugoslavya'yı, Irak'ı, Libya'yı ve Suriye’yi parçalarken bütün dünyaya üstten bakmaya alıştılar.

Batının elitleri prensipsiz yalan toplumuna dönüştü.

Biz kendi bölgemizde buna asla izin vermeyeceğiz.

Aile, bir erkek ve bir kadın arasındaki birlik demektir. Dünyadaki her dinin kutsal metinleri bunu ifade diyor. Ama Batı, bu kutsal metinlerden şüphe ediyor. Çocuklarımızı yozlaşmadan korumalıyız ve koruyacağız.


Ayrıntılar geliyor...

#Rusya
#Putin
#Federal Meclis
39 dakika önce
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Rusya Devlet Başkanı Putin: Savaşı Batı başlattı
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