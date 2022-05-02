Rusya Donbas’ta zafer istiyor

Rusya Ukrayna savaşında başkent Kiev’e yönelik saldırılarda istediği sonucu alamayan Moskova yönetimi, “operasyonun ikinci kısmı” olarak nitelediği ülkenin doğusunda yürüttüğü Donbas kuşatmasında saldırıları yoğunlaştırdı. Ukrayna ordusundan, İngiltere istihbaratının “Rusya, ülkenin Nazi istilasından kurtuluş günü olan 9 Mayıs’ta mutlak zafer ilan etmeye hazırlanıyor” iddialarını doğrulayan bir haber geldi. Ordunun yaptığı açıklamada, “Rusya, ülkenin doğusuna yönelik saldırılarını silah ve askeri teçhizatla güçlendiriyor. 300’e kadar silah ve askeri teçhizat transfer edildi. Ülkenin doğusu ve güneyinde düşman birlikleri, sınır çizgisinin tüm bölümü boyunca aktif operasyonlar yürütüyor” ifadeleri kullanıldı.

GÜNEYE TAARRUZA HAZIRLANIYOR

Rus ordusunun Ukrayna’nın kıyı şeridindeki Herson bölgesini kontrol altına almaya çalıştığı kaydedilirken ,birliklerin günyede bulunan Mıkolayiv ile Kryvyi Rih şehirlerine de taarruz harekatına hazırlandığı bildirildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ise Ukrayna’nın kuzeyindeki Harkov kentinden güneyindeki Zaporijya kentine kadar birçok bölgede Rus ordusunun hava saldırıları ve topçu ateşinin devam ettiğini açıkladı.Genelkurmay Başkanlığı ayrıca Rus ordusunun ana hedeflerinden birinin Donetsk’deki sanayi şehri Slovyansk olduğunu ifade ederek, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde Rus ordusunun düzenlediği 9 saldırının püskürtüldüğünü belirtti.

REKLAM

YILGIN BİRLİKLER SAHADA

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Kiev saldırılarında hüsrana uğrayan yılgın birliklerini, ülkenin doğusunda devam eden Donbas cephesine sevk ettiğini iddia etti. Yayımlanan askeri istihbarat raporunda, “Rusya önceki saldırılarda başarısız olan tükenmiş birimleri doğu cephesindeki birliklere entegre etmeye çalışıyor. Bu birimlerin çoğu güçsüz düşmüş ve moralman çökmüş askerlerden oluşuyor” ifadeleri kullanıldı. Çalışmada, Rusya’nın muharebe gücünü yoğunlaştırıp tedarik hatlarını kısaltarak önceki başarısızlıklarını telafi etmeyi hedeflediği ancak saldırılarda ilerleme sağlayamadığı kaydedildi.

Azovstal’dan ilk sivil tahliye

Rusya’nın, Ukrayna’nın Mariupol kentinde kontrolü sağlamasının ardından çok sayıda Ukrayna askeri ve sivilin sığındığı Azovstal çelik fabrikasından sivillerin tahliyesine yönelik çağrılara karşılık geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kadın ve çocuklardan oluşan toplam 46 sivilin Azovstal fabrikasından ayrılarak Rus birliklerinin kontrolüne girdiğini duyurdu. Fabrikada bini aşkın sivil olduğu belirtiliyor.

Zelenski, Pelosi ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev’e gelen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile bir araya geldi. Görüşmede Zelenski, ziyaretin önemine değinerek, “Bu sinyal için minnettarım. Bu, ABD’nin Rus saldırganlığına karşı savaşta Ukrayna’yı desteklemekte lider olduğunu gösteriyor. Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasına yardım ettiğiniz için size teşekkür etmek istiyorum” dedi. Pelosi de günümüzde Ukrayna’nın özgürlük için kahramanca savaştığını ve ABD’nin bu savaş devam ettiği sürece Kiev’e yardım etmeye hazır olduğunu kaydederek, Ukrayna’nın özgürlüğün sınırı olduğunu belirtti.

REKLAM

DÜNYA Doğu cephesinde büyük savaş hazırlığı: Rusya ve Ukrayna güçlerini tahkim ediyor