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Dünya Rusya Esed rejimine MİG-29 savaş uçakları verdik
ORTADOĞU

Rusya: Esed rejimine MİG-29 savaş uçakları verdik

Rusya'nın Suriye Büyükelçiliği, Beşşar Esed rejimine yeni grup MİG-29 tipi savaş uçakları verdiklerini bildirdi.

Haber Merkezi AA
MİG-29 tipi savaş uçağı.
MİG-29 tipi savaş uçağı.

Rusya'nın Suriye Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkelerimiz arasındaki askeri ve teknik iş birliği çerçevesinde Suriye Arap Ordusu, gelişmiş MİG-29 savaş uçaklarının ikinci grubunu Rusya'dan teslim aldı. Suriye zaten bu uçaklarla görev yapmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Esed rejimine ait haber ajansı SANA'nın 30 Mayıs'ta bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, rejim ordusunun Rusya Federasyonu'ndan bir dizi gelişmiş ve modern MİG-29 tipi savaş uçağı teslim aldığı ve uçakların bu ayın başından itibaren Suriye hava sahasında uçuşlar gerçekleştireceği belirtilmişti.

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