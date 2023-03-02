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Dünya

Rusya New START ile ilgili ABD heyetiyle Cenevre'de görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin, ABD ile yapılan ve kıtalar arası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın ( New START) katılımını askıya alan yasayı imzaladı. Bu gelişmenin ardından Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov bugün Cenevre'de ABD heyetiyle görüştüğünü bildirdi.

16:24 . 2/03/2023 Perşembe
AA
Rusya New START ile ilgili ABD heyetiyle Cenevre'de görüştü.

Rusya New START ile ilgili ABD heyetiyle Cenevre'de görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin ABD ile yapılan ve kıtalar arası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın ( New START) katılımını askıya alan yasayı imzaladı. Bu gelişmenin ardından Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov bugün Cenevre'de ABD heyetiyle görüştüğünü bildirdi.


TASS haber ajansına göre, Ryabkov, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği basın toplantısında, ABD heyetiyle görüşme yaptığını kaydetti.


Profesyonel bir görüşme gerçekleştirdiğini dile getiren Ryabkov,
"Doğal olarak New START ve etrafındaki gelişmelere odaklanıldı."
ifadesini kullandı. Ryabkov, İngiltere ve Fransa temsilcileriyle görüşme planlanmadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'taki Federal Meclis konuşmasında, Rusya'nın ABD ile yapılan New START'a katılımını askıya aldıklarını bildirmiş, ardından bu anlaşmayı askıya alan yasayı imzalamıştı.



#New START
#Rusya
#ABD
39 dakika önce
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Rusya New START ile ilgili ABD heyetiyle Cenevre'de görüştü
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