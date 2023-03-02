Rusya New START ile ilgili ABD heyetiyle Cenevre'de görüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin ABD ile yapılan ve kıtalar arası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın ( New START) katılımını askıya alan yasayı imzaladı. Bu gelişmenin ardından Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov bugün Cenevre'de ABD heyetiyle görüştüğünü bildirdi.
TASS haber ajansına göre, Ryabkov, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği basın toplantısında, ABD heyetiyle görüşme yaptığını kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'taki Federal Meclis konuşmasında, Rusya'nın ABD ile yapılan New START'a katılımını askıya aldıklarını bildirmiş, ardından bu anlaşmayı askıya alan yasayı imzalamıştı.