Dünya Rusya S-300leri Suriyeye teslim ettik
AVRUPA

Rusya: S-300'leri Suriye'ye teslim ettik

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, S-300 hava savunma füze sistemini Suriye’ye teslim ettiklerini duyurdu.

Haber Merkezi IHA
S-300 hava savunma sistemi
S-300 hava savunma sistemi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şaygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında yapılan Güvenlik Konseyi toplantısında, Suriye’de Rusya ordusunun güvenliğini arttırmayı amaçlayan S-300 sisteminin teslimatının tamamlandığını ifade etti.

Şoygu, "Sayın Devlet Başkanının kararına uygun olarak, Suriye’nin hava savunma sistemlerini güçlendirmeyi amaçlayan bir çok faaliyete başlamış bulunmaktayız. Her şeyden önce bu çalışmalarımızın amacı askeri personelimizin korunması. S-300 komplekslerinin teslimatını tamamladık. Sevkiyat, 49 parça ekipmanı içeriyor" diye konuştu.

Şoygu, çalışmanın bir gün önce tamamlandığını, bütün kompleksin Suriye’ye teslim edildiğini vurguladı.

Rus Bakan, Suriyeli askerlerin Suriye’ye teslim edilen S-300 hava savunma sistemlerini kullanmak üzere 3 ay içerisinde eğitileceğini ifade etti.

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