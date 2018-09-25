Rusya Suriye'ye S-300 verecek

Akdeniz'de İl-20 uçağının düşürülmesinin ardından Rusya harekete geçti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın İl-20 uçağının düşürülmesinin ardından Suriye'de alınacak tedbirlerle ilgili, "Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne iki hafta içinde modern S-300 hava savunma füze sistemi verilecek. Bu sistem, havada 250 kilometre mesafedeki hedefi vurma ve birkaç hedefi aynı anda yok edebilme kabiliyetine sahip" ifadelerini kullandı.

DURUM DEĞİŞTİ

Şoygu, S-300'ün Suriye hava savunmasının muharebe yeteneklerini önemli ölçüde güçlendireceğine dikkati çekti. Suriye'ye teslim edilmek için 2013 yılında hazırlanan S-300 sisteminin son anda İsrail'in ricası üzerine verilmekten vazgeçildiğini hatırlatan Şoygu, "Bugün durum değişti. Bu, bizim suçumuz değil" değerlendirmesinde bulundu. Şoygu, ülkesinin, Suriye'nin Akdeniz'deki hava sahasında, bu ülke topraklarındaki tesislere yönelik saldırıda bulunan savaş uçaklarının uydu navigasyon ve telsiz sistemleri ile haberleşmesini engelleyeceğini kaydetti.

EYLEMLERİ DURDURACAK

Uygulanacak tedbirlerin, düşüncesizce hareket edenlerin eylemlerini durduracağından emin olduğunu vurgulayan Şoygu, aksi halde gelişen duruma göre cevap verileceğini söyledi. İsrailli pilotların, bilerek Rus uçağını hava savunma sistemine karşı siper ettiği iddiasını yineleyen Şoygu, "Bu durum, bizi Suriye'de uluslararası terörizmle mücadele eden Rus askerlerinin güvenliğini arttırmak için gereken önlemleri almaya zorladı" şeklinde konuştu. Öte yandan Rusya’nın S-300 kararıyla ilgili konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bunun “büyük hata” olacağını savundu. Bolton, kararın bölgede hali hazırda yüksek olan gerilimi “önemli ölçüde artıracağını” söyledi.

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Putin: Ana suçlu İsrail

Rusya lideri Putin Suriye’ye S-300 verilmesi kararının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü. Putin görüşmede Rus İl-20 uçağının düşürülmesinden dolayı İsrail Hava Kuvvetleri’ni sorumlu tuttu. Kremlin, görüşmede Putin’in Netanyahu’ya “Rus tarafı, trajedinin ana sebebinin İsrail Hava Kuvvetlerine ait eylemler olduğu gerçeğinden hareket ediyor” dediğini duyurdu. İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre ise Netanyahu görüşmede uçağın vurulmasından Esed rejiminin sorumlu olduğu iddiasını yineledi. Açıklamada, Netanyahu’nun Rusya’nın Suriye’ye S-300 verme kararına dair de “Gelişmiş silahların sorumsuz kişilerin eline geçmesi bölgedeki tehlikeyi artırır” dediği aktarıldı. Açıklamada ayrıca Netanyahu ve Putin’in iki ülke orduları arasındaki diyaloğun devam etmesi konusunda hemfikir olduğu aktarıldı.

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