Dünya Rusya Türkiyeye 5 nesil savaş uçağı üretmesi için yardımcı olabiliriz
ASYA

Rusya: Türkiye'ye 5. nesil savaş uçağı üretmesi için yardımcı olabiliriz

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, istendiği takdirde, Rusya'nın Türkiye'ye 5. nesil savaş uçağı üretmesi için yardımcı olabileceğini söyledi.

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Rusya: Türkiyeye 5. nesil savaş uçağı üretmesi için yardımcı olabiliriz
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Moskova Bölgesi'ndeki Alabino kentinde düzenlenen Armiya 2021 Uluslararası Askeri Teknik Forumu'nda Zvezda televizyonuna demeç veren Dmitriy Şugayev, 5. nesil savaş uçağı yapımı konusunda Türkiye'ye sunulacak olası destek hakkında açıklamalarda bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Şugayev bir soru üzerine, "Türkiye'ye imkanımız olan segmentlerde destek sunabiliriz. Elbette bunu ulusal çıkarlarımıza zarar vermeden yapacağız" yanıtını verdi.

Şugayev, Rusya'nın 'yalnızca kendi tüketimine yönelik' ustalık bilgisine (know-how) sahip olduğunu ve yapılması gereken tek şeyin motor düzenekleri, uçak ekipmanı veya herhangi bir şey de olmak üzere hangi alanda yardım sağlanabileceğine karar verilmesi olduğunu ifade etti.

  • S-400 alımı sebebiyle Türkiye F-35 programında çıkartılınca Rus uçakları gündeme gelmişti. Ancak Türkiye, kendi milli uçağını geliştirme yolunu seçerek çalışmaları hızlandırmıştı.

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