Dünya Rusyadan S-400 açıklaması Türkiye NATO ülkelerinin güvenliğini temin ediyor
ASYA

Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye NATO ülkelerinin güvenliğini temin ediyor

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec CEO’su Sergei Chemezov, Türkiye’nin, Rusya’nın S-400 füze savunma sistemlerini satın alması diğer NATO ülkelerinin güvenliğini hiçbir şekilde zayıflatmadığını ifade ederek," Aksine Türkiye NATO üyelerinin güvenliğini temin ediyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
S400 füze savunma sistemleri.
S400 füze savunma sistemleri.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in CEO’su Sergei Chemezov'den S-400 açıklaması geldi.

  • Chemezov, Türkiye’nin, Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerinin diğer NATO ülkelerinin güvenliğini hiçbir şekilde zayıflatmadığını ifade etti.

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"TÜRKİYE NATO ÜYELERİNİN GÜVENLİĞİNİ TEMİN EDİYOR"

Rusya'da katıldığı bir TV programında konuşan Chemezov, “S-400’ün her şeyden önce bir savunma silahı olduğunu ve bir taarruz sırasında kullanılamayacağını söyleyebilirim. Bu yüzden diğer NATO ülkelerinin güvenliğini nasıl etkileyebileceğini hayal edemiyorum. Aksine, Türk tarafı NATO üyelerinin güvenliğini temin ediyor. Bu yüzden burada sorun görmüyorum. NATO ülkeleri bunu artık anlamalı” ifadelerini kullandı.

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