Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin ertelendiği iddialarına Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yalanlama: Söz konusu değil

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış görüşmelerinin ertelendiği iddialarını yalanladı. Bakanlık, görüşmenin başlangıcı ile ilgili saatin belirlenmediğini bildirirken bir ertelemenin söz konusu olmadığını belirtti. Bakanlık kaynakları ayrıca ABD'li bir heyetin de görüşme için Türkiye'ye geldiğini duyurdu.

"Saatlendirilmiş bir görüşme henüz yok. Bu bakımdan bir erteleme söz konusu değil. Teknik düzeydeki bir Rus heyeti İstanbul’da. Bazı ABD’li yetkililer de İstanbul’da. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, birazdan Sayın Cumhurbaşkanımızla Ankara’da görüşecek. Antalya’da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı devam ediyor. Sayın Bakanımız Antalya’da. Herhangi bir düzeyde kesinleşen bir görüşme olduğunda bildireceğiz."