Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin ertelendiği iddialarına Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yalanlama: Söz konusu değil

Rusya ve Ukrayna heyetleri barış görüşmeleri kapsamında bugün İstanbul'da bir araya geleceklerini duyurmuştu. Tüm dünyanın gözü bu görüşmeler için Türkiye'ye çevrilirken Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin bir açıklamada bulundu. Açıklamada, "Saatlendirilmiş bir görüşme henüz yok. Bu bakımdan bir erteleme söz konusu değil." ifadelerine yer verildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış görüşmelerinin ertelendiği iddialarını yalanladı. Bakanlık, görüşmenin başlangıcı ile ilgili saatin belirlenmediğini bildirirken bir ertelemenin söz konusu olmadığını belirtti. Bakanlık kaynakları ayrıca ABD'li bir heyetin de görüşme için Türkiye'ye geldiğini duyurdu.
ERTELEME SÖZ KONUSU DEĞİL
"Saatlendirilmiş bir görüşme henüz yok. Bu bakımdan bir erteleme söz konusu değil. Teknik düzeydeki bir Rus heyeti İstanbul’da. Bazı ABD’li yetkililer de İstanbul’da. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, birazdan Sayın Cumhurbaşkanımızla Ankara’da görüşecek. Antalya’da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı devam ediyor. Sayın Bakanımız Antalya’da. Herhangi bir düzeyde kesinleşen bir görüşme olduğunda bildireceğiz."
ZELENSKİ'DEN TÜRKİYE'DE İLK AÇIKLAMA
Başkan Erdoğan ile görüşme sonrası adım atılacağını belirten Zelenski şu ifadeleri kullandı: