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Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin ertelendiği iddialarına Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yalanlama: Söz konusu değil

Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin ertelendiği iddialarına Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yalanlama: Söz konusu değil

12:4415/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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"Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, birazdan Sayın Cumhurbaşkanımızla Ankara’da görüşecek."
"Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, birazdan Sayın Cumhurbaşkanımızla Ankara’da görüşecek."

Rusya ve Ukrayna heyetleri barış görüşmeleri kapsamında bugün İstanbul'da bir araya geleceklerini duyurmuştu. Tüm dünyanın gözü bu görüşmeler için Türkiye'ye çevrilirken Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin bir açıklamada bulundu. Açıklamada, "Saatlendirilmiş bir görüşme henüz yok. Bu bakımdan bir erteleme söz konusu değil." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış görüşmelerinin ertelendiği iddialarını yalanladı. Bakanlık, görüşmenin başlangıcı ile ilgili saatin belirlenmediğini bildirirken bir ertelemenin söz konusu olmadığını belirtti. Bakanlık kaynakları ayrıca ABD'li bir heyetin de görüşme için Türkiye'ye geldiğini duyurdu.


ERTELEME SÖZ KONUSU DEĞİL


Bakanlık kaynakları tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saatlendirilmiş bir görüşme henüz yok. Bu bakımdan bir erteleme söz konusu değil. Teknik düzeydeki bir Rus heyeti İstanbul’da. Bazı ABD’li yetkililer de İstanbul’da. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, birazdan Sayın Cumhurbaşkanımızla Ankara’da görüşecek. Antalya’da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı devam ediyor. Sayın Bakanımız Antalya’da. Herhangi bir düzeyde kesinleşen bir görüşme olduğunda bildireceğiz."


ZELENSKİ'DEN TÜRKİYE'DE İLK AÇIKLAMA


Başkan Erdoğan ile görüşme sonrası adım atılacağını belirten Zelenski şu ifadeleri kullandı:


"Amerikan tarafıyla temas halindeyiz. Onların da üst düzeyde (heyet) Türkiye’de olacaklarına inanıyorum.
Rus heyetinin düzeyini ve yetkilerini anlamamız gerekiyor. Kendi başlarına karar alabilecek kapasitedeler mi? Çünkü hepimiz kararları kimin verdiğini biliyoruz."


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