Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesi bugün yapılacak

Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin bugün Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini duyurdu.

Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, gazetecilere, Belarus’un Ukrayna ve Polonya’ya sınır şehri olan Brest’in Belovejsk Ormanı bölgesinde açıklama yaptı.

Ukrayna heyeti ile anlaştıkları üzere müzakerelerin yapıldığı yere ulaştıklarını belirten Medinskiy, bir önceki turda müzakerelerde bulunduklarını ve bir an önce ateşkesin sağlanmasıyla ilgili Rusya’nın önerilerini sunduklarını hatırlattı.

Müzakerelerin yapılacağı salondan ilk fotoğraf geldi

''Karşılıklı anlayışa ulaşan öneriler var''

Ukrayna ile masada bazı önerilerde karşılıklı olarak anlayışa ulaştıklarını aktaran Medinskiy, “Ancak bazıları, en temel olanları oldukça beklenen şeylerdi. Ukrayna tarafı, Kiev ile düşünmek ve istişare etmek için zaman istedi.” dedi.

Ukrayna heyetinin Kiev’den ayrıldığını ve halihazırda yolda olduklarını belirten Medinskiy, “Biz önceden geldik. Galiba, onlar anlaştığımız üzere Perşembe sabahı burada olacak.'' şeklinde konuştu.

Medinskiy, Rus tarafının Ukrayna tarafının ulaşım sorununa anlayışla yaklaştığını, Belarus tarafında tüm güvenliği Belarus özel kuvvetlerinin sağladığını söyledi.

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Brest kentinin Türkiye için tarihi anlamı büyük

Tam 104 yıl önce aynı kentte, Osmanlı Devletinin'de aralarında bulunduğu ülkeler, Rusya ile barış anlaşması imzalamıştı.

3 mart 1918 de yapılan Brest-Litovsk Antlaşmasıyla, Kars, Ardahan ve Batum'u aldık. Çarlık Rusya'sına son veren Ukrayna'nın bağımsızlığının tanındığı ve Rus imparatorluğuna son veren Brest antlaşması aynı zamanda İkinci Dünya savaşında Nazilerin saldırılarına en fazla direniş gösteren ve kahraman şehirlerden biri olma özelliği taşıyor.

SSCB'ye son veren anlaşma Belarus'un Brest kentinde yer alan Belovejsk ormanında yapıldı.

SSCB'nin dağılışı resmen Belovesk Ormanı'nda kararlaştırıldı

Brest’te müzakerelerin devam etmesine de birlikte karar verdiklerini aktaran Medinskiy, bölgenin konum olarak Ukrayna ve Polonya sınırlarına yakın olduğunu anımsattı.

Medinskiy, Ukrayna heyetinin Polonya tarafından Brest’e gireceği bilgisine sahip olduğunu dile getirdi.

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8 Aralık 1991’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılışını resmen ilan eden ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nun kuruluşunu sağlayan Belovejsk Anlaşması, Belarus’un Brest şehrindeki Belovejsk Orman Bölgesindeki yazlık bir konutta imzalanmıştı.

''Zelenski'nin güvenlik taleplerini görüşmeye hazırız''

Bununla birlikte, Rus haber ajanslarının bildirdiğine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Ukrayna'nın silahsızlandırılmaya bağlı kalmasını ve Ukrayna topraklarında asla konuşlandırılamayan belirli silahların bir listesinin olması gerektiğini söyledi.

Lavrov, ikinci barış görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Zelenski'nin güvenlik garantileri talabini görüşmeye hazırız, bu olumlu bir adım. Amacımız Ukrayna'nın askerlerden arındırılması. Ancak, Ukraynalılar liderlerini kendilerini seçmeli." dedi.

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