Dünya Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesi bugün yapılacak
AVRUPA

Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesi bugün yapılacak

Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin bugün Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini bildirdi. Rus heyetine başkanlık eden Medinskiy, görüşmelerde ateşkesin ele alınacağını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise "Zelenski'nin güvenlik garantileri talebini görüşmeye hazırız, bu olumlu bir adım." açıklamalarında bulundu. Müzakerelerin yapılacağı Brest kentinin Türkiye için de tarihi anlamı büyük. Tam 104 yıl önce yine bir 3 Mart'ta aynı kentte barış anlaşması imzalanmıştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Rusya-Ukrayna müzakeresinin yapılacağı Brest kenti nerede? Rusya-Ukrayna son durum
Arşiv.

Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin bugün Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini duyurdu.

Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, gazetecilere, Belarus’un Ukrayna ve Polonya’ya sınır şehri olan Brest’in Belovejsk Ormanı bölgesinde açıklama yaptı.

Ukrayna heyeti ile anlaştıkları üzere müzakerelerin yapıldığı yere ulaştıklarını belirten Medinskiy, bir önceki turda müzakerelerde bulunduklarını ve bir an önce ateşkesin sağlanmasıyla ilgili Rusya’nın önerilerini sunduklarını hatırlattı.

Müzakerelerin yapılacağı salondan ilk fotoğraf geldi

''Karşılıklı anlayışa ulaşan öneriler var''

  • Ukrayna ile masada bazı önerilerde karşılıklı olarak anlayışa ulaştıklarını aktaran Medinskiy, “Ancak bazıları, en temel olanları oldukça beklenen şeylerdi. Ukrayna tarafı, Kiev ile düşünmek ve istişare etmek için zaman istedi.” dedi.

Ukrayna heyetinin Kiev’den ayrıldığını ve halihazırda yolda olduklarını belirten Medinskiy, “Biz önceden geldik. Galiba, onlar anlaştığımız üzere Perşembe sabahı burada olacak.'' şeklinde konuştu.

Medinskiy, Rus tarafının Ukrayna tarafının ulaşım sorununa anlayışla yaklaştığını, Belarus tarafında tüm güvenliği Belarus özel kuvvetlerinin sağladığını söyledi.

Brest kentinin Türkiye için tarihi anlamı büyük

Tam 104 yıl önce aynı kentte, Osmanlı Devletinin'de aralarında bulunduğu ülkeler, Rusya ile barış anlaşması imzalamıştı.

3 mart 1918 de yapılan Brest-Litovsk Antlaşmasıyla, Kars, Ardahan ve Batum'u aldık. Çarlık Rusya'sına son veren Ukrayna'nın bağımsızlığının tanındığı ve Rus imparatorluğuna son veren Brest antlaşması aynı zamanda İkinci Dünya savaşında Nazilerin saldırılarına en fazla direniş gösteren ve kahraman şehirlerden biri olma özelliği taşıyor.

SSCB'ye son veren anlaşma Belarus'un Brest kentinde yer alan Belovejsk ormanında yapıldı.
SSCB'ye son veren anlaşma Belarus'un Brest kentinde yer alan Belovejsk ormanında yapıldı.

SSCB'nin dağılışı resmen Belovesk Ormanı'nda kararlaştırıldı

Brest’te müzakerelerin devam etmesine de birlikte karar verdiklerini aktaran Medinskiy, bölgenin konum olarak Ukrayna ve Polonya sınırlarına yakın olduğunu anımsattı.

Medinskiy, Ukrayna heyetinin Polonya tarafından Brest’e gireceği bilgisine sahip olduğunu dile getirdi.

8 Aralık 1991’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılışını resmen ilan eden ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nun kuruluşunu sağlayan Belovejsk Anlaşması, Belarus’un Brest şehrindeki Belovejsk Orman Bölgesindeki yazlık bir konutta imzalanmıştı.

''Zelenski'nin güvenlik taleplerini görüşmeye hazırız''

Bununla birlikte, Rus haber ajanslarının bildirdiğine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Ukrayna'nın silahsızlandırılmaya bağlı kalmasını ve Ukrayna topraklarında asla konuşlandırılamayan belirli silahların bir listesinin olması gerektiğini söyledi.

Lavrov, ikinci barış görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Zelenski'nin güvenlik garantileri talabini görüşmeye hazırız, bu olumlu bir adım. Amacımız Ukrayna'nın askerlerden arındırılması. Ancak, Ukraynalılar liderlerini kendilerini seçmeli." dedi.

Ukraynalı kadınlardan teslim olan Rus askerine yemek: Gözyaşlarına boğuldu
DÜNYA
Ukraynalı kadınlardan teslim olan Rus askerine yemek: Gözyaşlarına boğuldu

Kiev büyük direnişe hazırlanıyor: Ruslar tüm gücüyle saldıracak
DÜNYA
Kiev büyük direnişe hazırlanıyor: Ruslar tüm gücüyle saldıracak

İlk kez açıklandı: Rusya kaç kayıp verdi?
DÜNYA
İlk kez açıklandı: Rusya kaç kayıp verdi?
Kirada zamoranı belli oldu

Kirada zam
oranı belli oldu

​Ev sahipleri bu rakamın üzerine çıkamayacak.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

​Şubat ayında enflasyon yüzde 4,81 oranında arttı.
İşgalde sekizinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor

1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım başladı, 15 gün kaldı.

26 ile kar yağışı uyarısı

26 ile kar yağışı uyarısı

Kar yağışı önümüzdeki hafta da sürecek.

​Beş Japon otomobil markasından Rusya adımı.

​Kiev, şehir savaşına hazırlanıyor. Adım başı kontrol noktası var.

'Savaşa hayır' diyen yaşlı kadını gözaltına aldılar.

​Yeni Şafak'ın, “28 Şubat MGK tutanakları açıklansın” çağrısı destek buldu.

​Zelenskiy 'Nereye gitseler yok edilecekler' diyerek açıkladı.

​Yusuf Kaplan'la yeni çıkan Medeniyet Tasavvuru kitabı üzerine konuştuk.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.