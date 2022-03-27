Rusya Ukrayna’da bir kenti daha ele geçirdi

Hayat

İslamı en güzel hadislerle öğreniriz

Meridyen Derneği Hadis ve Siyer Araştırmaları Merkezi akademisyenlerle birlikte yürüttükleri bir projeyle Hadis Veritabanı oluşturdu. Projenin direktörü Fatma Ekinci sosyal medyada hadislerin çokça paylaşılmasının önüne geçmek için böyle bir çalışmayı hayata geçirdiklerini belirtiyor. Ekinci, “Bilhassa sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle beraber, hadis iddiasıyla dolaşıma giren rivayetlerin sıhhatini sorgulamaya, son zamanlarda dozu giderek artan hadis odaklı tartışmaların yol açtığı zihin karışıklığının giderilmesine hizmet edecek bir veri tabanına duyulan ihtiyaç da ortadaydı” değerlendirmesini yapıyor.