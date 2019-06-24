Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Rusya ve ABD İsrailde güvenlik toplantısı yaptı
ORTADOĞU

Rusya ve ABD İsrail’de güvenlik toplantısı yaptı

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile İsrail’de güvenlik konularını görüştü.

Haber Merkezi AA
Arşiv: Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
Arşiv: Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile İsrail’de güvenlik konularını görüştü.

Rus Ria haber ajansına göre Patruşev, Bolton ile bir buçuk saatlik görüşme gerçekleştirdi.

Patruşev’in basın sözcüsü Yevgeniy Anoşin, gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmede güvenlik konularının ele alındığını belirterek, "Patruşev ve Bolton, stratejik istikrar ve silahların kontrolü konusuna özel önem vererek, güvenlik alanında Rusya ve ABD ilişkilerinin bazı yönlerini müzakere etti." ifadesini kullandı.

Ayrıca Anoşin, Patruşev ve Bolton’un bölgesel güvenlik konularına da değindiğini kaydetti.

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