Dünya Rusya ve Belarus entegre oldu Birlikte direneceğiz
AVRUPA

Rusya ve Belarus 'entegre' oldu: Birlikte direneceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal alanlardaki entegrasyonu sağlayacak "Birlik Devlet" programını onayladı. Putin, anlaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Egemen devletlerimizin iç işlerine karışma girişimlerine birlikte direneceğiz. Rusya, kardeş Belarus halkına yardım etmeye devam edecek." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusya ve Belarus entegre oldu: Birlikte direneceğiz
Lukaşenko-Putin

Putin ve Lukaşenko, video konferans yöntemiyle düzenlenen Rusya ve Belarus Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısına katılarak Rusya-Belarus Birlik Devleti programına ilişkin değerlendirmelerde bulundular.

PUTİN: BİRLİKTE DİRENEĞİZ

Putin, Rusya ve Belarus'un sınırlarında, istikrarlı ve güvenli bir ortam yaratmanın önemli olduğunu belirterek "Egemen devletlerimizin iç işlerine karışma girişimlerine birlikte direneceğiz. Rusya, kardeş Belarus halkına yardım etmeye devam edecek." dedi.

İki ülke ekonomilerinin de uyumlu hale getirilmesinde göç ve vize konularının önem taşıdığını kaydeden Putin, "Nüfusun iş gücü hareketliliğinin tam olarak sağlanması, vatandaşlarımızın hareket özgürlüğünün güvence altına alınması ve bu alandaki tüm güvenlik risklerinin dikkate alınması önemlidir." diye konuştu.

"RUSYA BİR GÜVENLİK KALKANI"

Lukaşenko da Rusya ve Belarus'un savunma alanında ilerleyen iş birliğine dikkati çekerek "Son olayların da gösterdiği gibi, birliklerimizin bölgesel olarak bir araya gelmesi, yalnızca ülkelerimiz için değil, tüm eski Sovyet coğrafyası için bir güvenlik kalkanıdır." ifadesini kullandı.

"BİRLİK DEVLETİ SAVAŞ DOKTRİNİ" ONAYLANDI

Toplantıda, daha önce iki ülke hükümetlerinin üzerinde anlaşma sağladıkları Rusya-Belarus Birlik Devleti programını onaylayan kararnameyi imzalayan Putin ve Lukaşenko, ayrıca iki ülke arasında "Birlik Devleti Savaş Doktrini"ni de onayladılar.

Rusya-Belarus Birlik Devleti programında yer alan 28 maddelik yol haritasında, iki ülke arasında makroekonomik politikaların benzer hale getirilmesi, para ve kredi politikalarının uyumlaştırılması, finans alanında bilgi güvenliğinin sağlanması, yatırımcı ve tüketici haklarının korunması, doğal gaz ve petrol ürünleri piyasasının, tarım politikalarının, turizm alanında yasaların bir hale getirilmesi ve sosyal konularda koordineli bir politika yürütülmesi gibi konular yer alıyor.

Rusya ile Belarus birleşiyor
DÜNYA
Rusya ile Belarus birleşiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Putin'i kızdıracak açıklama: Rusya ile savaşabiliriz
DÜNYA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Putin'i kızdıracak açıklama: Rusya ile savaşabiliriz
Avrupada nefes aldı

Avrupa'da nefes aldı

​​Sarı lacivertliler, Belçika temsilcisini 3 golle geçti.
Salladık ama yıkamadık

Salladık ama yıkamadık

Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşısında galibiyeti kaçırdı.
Niye ağız değiştirdiniz

Niye ağız değiştirdiniz

​Kılıçdaroğlu ve Akşener'in, PKK-HDP mesajları için kulislerde 4 senaryo konuşuluyor.
Felaket tellallarına prim yok

Felaket tellallarına prim yok

"​Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz."
Eş zamanlı spekülasyon

Eş zamanlı spekülasyon

​Erdoğan'ın sağlığı hakkında sosyal medya ve borsada spekülasyon yapıldı.
Esed’in mektup arkadaşı Kim

Esed’in mektup arkadaşı Kim

​Esed ile Kim Jong-un sadece bu yıl 12 kez mektuplaşmış.

Suriyelilerin dönüşüne 4’lü inisiyatif

Suriyelilerin dönüşüne 4’lü inisiyatif

​Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Irak; Suriyelilerin ülkesine dönmelerini sağlayacak formül için çalışıyor.
27 mühendis TOGG için vatanında

27 mühendis TOGG için vatanında

2022 sonunda banttan inecek.
Biontech’te 3. doz başladı

Biontech’te 3. doz başladı

​60 yaş ve kronik hastalar öncelikli.
Mossad ajanları Sudan’da

Mossad ajanları Sudan’da

Sudan'daki darbeyi destekleyen İsrail, şimdi de arabuluculuk için Mossad'ı görevlendirdi.

Sosyal medyayı <br>sallayan gol

Sosyal medyayı
sallayan gol

Tecrübeli yıldız eski günlerinden resital sundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.