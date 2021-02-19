​Rusya ve Esed asker yığıyor

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Salavat ne demek, anlamı nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? İşte salavat okunuşu

Regaib kandili gecesi önem arz eden salavatı şerife gündeme geliyor. Salavat anlamı nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? gibi sorulara vatandaşlar yanıt aramaya başladı. Salavatı şerife nasıl getirilir? Salât ve selam kelimelerinden oluşan "salât-u selam" terkibi, Hz. Peygamber için okunan ve Allah’ın rahmet ve selamının onun üzerine olması dileğini ifade eden dualara denir. Peki, Salavat ne demek, anlamı nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? İşte salavat okunuşu...