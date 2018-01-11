"Rusya ve Türkiye arasında istişareler devam edecek"

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Suriye krizine siyasi çözüm arayışıyla ilgili istişarelerin, Türkiye, Rusya ve İran arasında farklı seviyelerde devam edeceğini bildirdi.

Peskov, Suriye'de rejimin İdlib gerginliği azaltma bölgelerindeki saldırıları nedeniyle Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’un Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını değerlendirdi.

Suriye’de gerginliği azaltma bölgelerine ilişkin anlaşmanın uygulanması için istişarelerin gerektiğine işaret eden Peskov, "Ayrıca, Soçi’de düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ve genel olarak Suriye’de siyasi çözüme ulaşılması için uzmanlar ve üst düzey yetkililer gibi farklı seviyelerde istişareler gerekiyor. Bu tür yakın istişareler devam edecek." dedi.

Çavuşoğlu: Rusya ve İran engellemeli

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de rejimin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde ateşkesi ihlal ederek ilerlediğini, rejimin garantörleri Rusya ve İran'ın bu durumu engellemesi gerektiğini söylemişti.

Çavuşoğlu, "İran ve Rusya sorumluluklarını yerine getirmeli. Garantör olduysanız ki, oldular, rejimi durdursunlar. Bu, basit bir hava saldırısı da değil. Rejim ilerliyor İdlib içinde. Burada niyet farklı." ifadesini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı da Esed rejiminin ihlallerinden duyduğu rahatsızlık nedeniyle, Ankara büyükelçilerini çağırdığı Rusya ve İran'dan sorumluluklarını yerine getirmelerini istemişti.

Türkiye, İran ve Rusya'nın Kazakistan'ın başkenti Astana'da imzaladığı anlaşmalar, taraflara İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki çatışmaları önleme yükümlülüğü getiriyor.

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