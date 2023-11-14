Rusya'da Google'a 15 milyon ruble ceza

Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında başlattığı Ay Araştırma Programı ile geliştirilen ilk uzay aracında bütün süreçlerin 2026'da tamamlanması ve aracın uzaya fırlatılması hedefleniyor. Ay Araştırma Programı kapsamında geliştirilen ilk uzay aracı için yurt dışından bazı bileşen ve ekipmanlar tedarik edilmesine karşın aracın tasarımları yerli yapıldı. Aracın entegrasyonu, testleri ve operasyonları da Türkiye'nin altyapıları kullanılarak kendi beşeri sermayesi tarafından gerçekleştirilecek