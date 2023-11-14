Rusya'da Google'a 15 milyon ruble ceza

Rusya'da kişisel verilerin yerelleştirilmesi konusu, Rus hükümeti ile teknoloji şirketleri arasındaki anlaşmazlık uzun süredir devam ediyor.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir mahkeme, Amerikan şirketi Google'ı, Rus kullanıcıların kişisel verilerini Rusya topraklarında tekrar yerelleştirmeyi reddetmesi nedeniyle 15 milyon ruble para cezası verdi.
Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.
Rus kullanıcıların kişisel verilerini ülke içinde barındırmadığı gerekçesiyle yasalara uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, Google'ın 15 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.
Google'ın ikinci cezası
Google'a daha önce de benzer gerekçeden para cezaları verilmişti.
Şirketin Rusya'daki iştiraki de mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle geçen yıl iflas süreci başlatmıştı.