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Dünya

Rusya'da Google'a 15 milyon ruble ceza

Rusya'da mahkeme, Rus kullanıcıların kişisel verilerini yerelleştirmediği için Google'a 15 milyon ruble (yaklaşık 165 bin dolar) para cezasına çarptırıldı.

14:28 - 14/11/2023 Salı
AA
Rusya'da kişisel verilerin yerelleştirilmesi konusu, Rus hükümeti ile teknoloji şirketleri arasındaki anlaşmazlık uzun süredir devam ediyor.

Rusya'da kişisel verilerin yerelleştirilmesi konusu, Rus hükümeti ile teknoloji şirketleri arasındaki anlaşmazlık uzun süredir devam ediyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir mahkeme, Amerikan şirketi Google'ı, Rus kullanıcıların kişisel verilerini Rusya topraklarında tekrar yerelleştirmeyi reddetmesi nedeniyle 15 milyon ruble para cezası verdi.


Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.


Rus kullanıcıların kişisel verilerini ülke içinde barındırmadığı gerekçesiyle yasalara uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, Google'ın 15 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.


Google'ın ikinci cezası

Google'a daha önce de benzer gerekçeden para cezaları verilmişti.


Şirketin Rusya'daki iştiraki de mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle geçen yıl iflas süreci başlatmıştı.




#ABD
#Google
#Rusya
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