Rusya'da panik: Market rafları boşaldı

Rusya'nın kendine yetecek kadar üretmesi ve şeker ihracatını yasaklaması nedeniyle 'ortada bir sorun olmadığı' konusunda ısrarlı.

'BBC'den Steve Rosenberg, Rus halkının şu anda en büyük endişesinin yerel süpermarketlerdeki gıda kıtlığı ve hala mevcut olan ürünlerin artan fiyatları olduğunu bildirdi. Bugün bir Rus gazetesinin halk arasında "şeker paniği" denilen durum hakkında haber yaptığını yazan Rosenberg, BBC Radio 4'e verdiği demeçte, "Şeker birçok süpermarket rafından kayboldu" dedi.

PANİK BAŞLADI, KREMLİN 'SORUN YOK' DEDİ

Yerel bir haber ajansının bildirdiğine göre, bölgedeki şehirlerden Habarovsk'ta şeker için panik alışları başladı ve birçok süpermarket rafı tamamen boşaldı. Ancak Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Viktor Yevtukhov, Rusya'nın kendine yetecek kadar üretmesi ve şeker ihracatını yasaklaması nedeniyle 'ortada bir sorun olmadığı' konusunda ısrarlı.

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FOTOĞRAF 7 Rusya-Ukrayna savaşı 27. gününde devam ediyor. Ukrayna'nın birçok bölgesini hedef alan Rusya'nın meydana getirdiği yıkım uydudan görüntülendi. Savaşın vurduğu Irpin'den paylaşılan görüntülerde, yükselen dumanlar ve zarar gören yapılar objektiflere yansırken, Antonov Havaalanı'nın batısında da hasar gören binalar görüntülendi. Çernihiv'in kuzeydoğusundaki Novoselivka'da Rus bombardımanları sonrası harabeye dönen yapılar ile yine Çernihiv'de hedef alınan ve ardından patlamaların yaşandığı bir petrol depolama tesisinden yükselen siyah dumanlar uydu fotoğraflarında görüldü. Ukrayna, Rus saldırıları sonrası uydudan görüntülendi Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları sonrası harabeye dönen kentlerin uydudan çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.

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'BİR KİŞİ YAPTIĞINDA HERKES STOKLAMAYA BAŞLIYOR'

St Petersburg süpermarket zinciri Vkuster, Kommersant'a ayrıca limitin kişi başına şeker, un, pirinç, karabuğday, tuz ve makarna için 2 kg; bitkisel yağ için 2 litre ve üç kavanoz bebek maması olduğunu söyledi.

Vkuster direktörü Sergei Plis, "Bir müşteri bütün bir sepeti şeker torbalarıyla doldurursa, diğerleri de ona bakar ve onlar da stoklamayı düşünür" dedi. Geçen hafta ulusal istatistik servisi Rosstat, şeker fiyatlarının yaklaşık yüzde 13 arttığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine uygulanan yaptırımlar, rubleyi ciddi şekilde zayıflattı ve enflasyonu ateşleyerek gıda fiyatlarını yükseltti.

OYNAT 05:54 Vatandaş Rusya-Ukrayna Savaşı’nı değerlendirdi: Erdoğan herkese kafa tutabiliyor Yeni Şafak sözü millete bırakıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sular durulmuyor. Gerek coğrafi konumu gerekse ekonomik ve askeri gücünün yanı sıra NATO üyesi olan Türkiye ise savaşta önemli bir yere sahip. İki ülkenin dışişleri bakanlarını Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya getirerek arabuluculuk eden Türkiye ayrıca Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni de uygulayarak güçlü bir duruş sergiledi. Peki Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tutumu hakkında vatandaş ne düşünüyor? Sizler için derledik. BiP'te paylaş

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TUZ VE YEMEKLİK YAĞA KISITLAMA: 'RUS MEDYASI DOĞRUYU SÖYLEMİYOR'

Pazar günü ziyaret ettiği Moskova'daki yerel süpermarkette şeker olmadığını anlatan Rosenberg, dükkanın 'panik alımını önlemek için gıda maddelerine bir dizi kısıtlama getirdiğini' söyledi. Tuz ve yemeklik yağ da sınırlandırmaya tabi tutulan günlük gıda maddeleri arasında. Rosenberg, Rus medyasının "özel askeri operasyon" olarak adlandırdıkları Ukrayna'nın işgaline ilişkin yaptıkları haberlerle "alternatif bir gerçeklik" yaratmaya devam ettiğini belirtti. Rosenberg, "Kremlin yönetimi vatandaşların, Rusya'nın Batılı saldırganların yardımıyla Faşist ve Naziler tarafından saldırı altında olduğuna, Moskova'nın doğruluk, adalet ve iyiliğin tarafında olduğuna ve kötülüğü yok etmek için savaşacağına inanmasını istiyor" dedi.

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FOTOĞRAF 7 Rusya-Ukrayna savaşı 27. gününde devam ediyor. Ukrayna'nın birçok bölgesini hedef alan Rusya'nın meydana getirdiği yıkım uydudan görüntülendi. Savaşın vurduğu Irpin'den paylaşılan görüntülerde, yükselen dumanlar ve zarar gören yapılar objektiflere yansırken, Antonov Havaalanı'nın batısında da hasar gören binalar görüntülendi. Çernihiv'in kuzeydoğusundaki Novoselivka'da Rus bombardımanları sonrası harabeye dönen yapılar ile yine Çernihiv'de hedef alınan ve ardından patlamaların yaşandığı bir petrol depolama tesisinden yükselen siyah dumanlar uydu fotoğraflarında görüldü. Ukrayna, Rus saldırıları sonrası uydudan görüntülendi Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları sonrası harabeye dönen kentlerin uydudan çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.

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UKRAYNA'DA YAĞMACILARI VURMA YETKİSİ

Rusy'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da terk edilen ev ve iş yerlerine yağmacılar dadandı. İki kentte belediye başkanları, Mart ayı başında güvenlik güçlerine yağmacıları vurma yetkisi verdi.

Kuzmenko, halktan yağma olaylarıyla ilgili yetkililere ihbarda bulunmasını isteyerek "Yağma durumunda sorumlu kişilere görüldükleri yerde ateş açılacak" dedi. Okhtyrka Belediye Başkanı ayrıca fiyat artıran işletme sahiplerinin de yağmacı sayılacağını söyledi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko da aynı günlerde yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağının pazartesi sabahına kadar uzatıldığını belirtmiş, bu sürede izinsiz sokakta olan herkesin "Rusya için çalışan sabotajcılar" olarak görülüp vurulacağını söylemişti.

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