Rusya'da Putin'i sarsan ölüm: Kahraman ilan edilmişti

Roket bilimi alanında Sovyet ve Rus tasarımcı Pavel Kamnev, dün 85 yaşında hayatını kaybetti. Rusya'nın ölümcül Kalibr seyir füzelerini geliştiren Kamnev'in ölüm nedeni ise bildirilmedi.

Almaz-Antey Havacılık ve Uzay Savunma Endişesi basın servisinden yapılan açıklamada, RIA Novosti tarafından bildirildiğine göre, " Concern VKO Almaz-Antey'in bilimsel direktörü, Rusya Federasyonu Emek Kahramanı Pavel Kamnev vefat etti" denildi .

PUTİN TARAFINDAN 'KAHRAMAN' İLAN EDİLMİŞTİ

Ölümüne kadar silah devi Almaz-Antey'in bilimsel direktörü ve Kalibr füzelerinin üretildiği Novator deneysel tasarım bürosunun başkanı olarak çalışan Kamnev, 2016 yılında Vladimir Putin tarafından “Emek Kahramanı“ ilan edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kahraman ilan Kamnev’in herhangi bir hastalığı olup olmadığı bilinmiyor.

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Putin, Kamven için "Ülkemizin barış ve güvenlik içinde yaşayabilmesi için çalışarak en yüksek takdiri hakediyor" ifadelerini kullanmıştı.

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