Dünya Rusyada Putini sarsan ölüm Kahraman ilan edilmişti
AVRUPA

Rusya'da Putin'i sarsan ölüm: Kahraman ilan edilmişti

Rusya'nın ölümcül Kalibr seyir füzelerini geliştiren bilim insanı Pavel Kamnev, 85 yaşında hayatını kaybetti. Kamnev, 2016 yılında Vladimir Putin tarafından "Emek Kahramanı" ilan edilmişti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Rusyada Putini sarsan ölüm: Kahraman ilan edilmişti
Vladimir Putin - Pavel Kamnev

Roket bilimi alanında Sovyet ve Rus tasarımcı Pavel Kamnev, dün 85 yaşında hayatını kaybetti. Rusya'nın ölümcül Kalibr seyir füzelerini geliştiren Kamnev'in ölüm nedeni ise bildirilmedi.

Almaz-Antey Havacılık ve Uzay Savunma Endişesi basın servisinden yapılan açıklamada, RIA Novosti tarafından bildirildiğine göre, " Concern VKO Almaz-Antey'in bilimsel direktörü, Rusya Federasyonu Emek Kahramanı Pavel Kamnev vefat etti" denildi .

PUTİN TARAFINDAN 'KAHRAMAN' İLAN EDİLMİŞTİ

Ölümüne kadar silah devi Almaz-Antey'in bilimsel direktörü ve Kalibr füzelerinin üretildiği Novator deneysel tasarım bürosunun başkanı olarak çalışan Kamnev, 2016 yılında Vladimir Putin tarafından “Emek Kahramanı“ ilan edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kahraman ilan Kamnev’in herhangi bir hastalığı olup olmadığı bilinmiyor.

Putin, Kamven için "Ülkemizin barış ve güvenlik içinde yaşayabilmesi için çalışarak en yüksek takdiri hakediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Putin: Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerde durum oldukça zor
DÜNYA
Putin: Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerde durum oldukça zor

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın doğusunda 600'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü
DÜNYA
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın doğusunda 600'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü
Yürek yakan feryat

Yürek yakan feryat

​Evlatları scooter kazasında ölmüştü: Birbirlerine sarılıp ağladılar.
Kayaların içi oyularak yapıldı

Kayaların içi oyularak yapıldı

​Başka bir benzeri daha yok: Yabancı turistlerin ilk durağı oldu.
HDPli Oluçtan Kılıçdaroğlunun adaylığına olumlu cevap: Bizim için değerli biri

Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete bu sözlerle yüklendi.

Birgi mimari dokusunu 7 asırdır koruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnafa verilen destek paketi limitini 150 milyar TL'ye çıkartıyoruz.

​Müslüme davasında şoke eden gelişme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.