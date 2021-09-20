Dünya Rusyadaki seçimlerin galibi Putinin partisi oldu
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Rusya'daki seçimlerin galibi Putin’in partisi oldu

Rusya’da parlamentonun alt kanadı Duma için yapılan milletvekili seçimlerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi Birleşik Rusya, yüzde 49,85 oyla birinci çıktı. Putin'in partisi, 2016'daki seçimde yüzde 54,2 oy almıştı.

Haber Merkezi AA
Rusyadaki seçimlerin galibi Putin’in partisi oldu
Vladimir Putin

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova’nın yaptığı açıklamaya göre, ülke genelinde Duma seçimlerine katılım yüzde 51,68 oldu.

Oyların yüzde 99,69’unun sayıldığı seçim sonuçlarına göre, seçimlere giren 14 siyasi partiden 5’i barajı geçti.

Rusya genelinde yapılan seçimlerin kesin sonucunun cuma günü açıklanacağı bildirildi.

PUTİN'İN PARTİSİNİN OYLARI DÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Putin’in partisi Birleşik Rusya yüzde 49,85 ile birinci olurken Komünist Parti yüzde 18,96, Liberal Demokrat Parti yüzde 7,50, Adil Rusya yüzde 7,44, Yeni İnsanlar yüzde 5,33 oy oranıyla barajı aşarak parlamentoya girdi.

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