Dünya Rusyadan ABDye tepki Karadenize kıyısı olmayan ülkelerin artan askeri hareketliliği endişe verici
AVRUPA

Rusya'dan ABD'ye tepki: Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin artan askeri hareketliliği endişe verici

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin gelecek hafta 2 savaş gemisini Karadeniz'e göndereceğini açıklaması sonrası "Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin artan askeri hareketliliği endişe verici" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Rusyadan ABDye tepki: Karadenize kıyısı olmayan ülkelerin artan askeri hareketliliği endişe verici
Rusya Devlet Başkanı Putin

Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri gerilim tırmanırken, ABD, iki savaş gemisinin boğazlardan geçişi için Türkiye’ye bildirimde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Tarafımıza Montrö Sözleşmesine Uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz’e çıkacaklarına dair 15 gün önceden Diplomatik kanallardan bildirim yapıldı. Gemiler 4 Mayıs’a kadar Karadeniz’de kalacaklar" ifadelerini kullandı.

Rusya'da "endişe verici" açıklaması

ABD'nin Karadeniz'e savaş gemisi gönderme kararına Rusya'dan ilk tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin artan askeri hareketliliği endişe verici" açıklamasında bulundu.

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GÜNDEM
Karadeniz'e gönderiyor: İki ABD savaş gemisi Türkiye'ye geliyor
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